Krāsnī cepti kartupeļi ir tas kārums, kuru, ja vien varētu, daudzās mājās baudītu katru dienu. Ja esi viens no tiem, kam ļoti garšo tieši krāsnī cepti kartupeļi, tad šis nelielais triks noderēs, lai tos pagatavotu ātri un ērti ikdienas steigā. Izrādās, lielo kartupeli dažu minūšu laikā var "izcept" arī mikroviļņu krāsnī. Iedvesmojoties no portāla "Chowhound", piedāvājam nelielu padomu, kā to izdarīt.