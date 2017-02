Pēc informācijas smēlāmies Tasty.lv atrodamajās piparkūku, cepešu, karsto dzērienu un desertu receptēs.

Kardamons – garšviela, kuru var iegādāties kā graudiņu/sēkliņu veidā, tā maltu. Kardamonu varam sastapt gan zaļu, gan melnu. Ēst gatavošanai vispiemērotākais būs tieši veselo graudiņu kardamons, jo gatavošanas laikā tas izdalīs izteiktāku garšu un aromātu. Pirms lietošanas gan lielos graudiņus, kuros paslēpušās mazās, melnās sēkliņas, labāk saspiest ar naža virsmu vai piestu.

Krustnagliņas – izteikti aromātiskie, mazie krustiņi, kurus zina ikviens, kas gatavojis konservētus ķirbju gabaliņus. Tās kulinārijā izmantojam gan veselas, gan maltas. Krustnagliņām ir saldena, piparota garša. Veselās krustnagliņas izmantojam dzērienu pagatavošanai, konservētiem augļiem un ķirbjiem, kā arī pievienojam svētku cepešiem. Bet maltās krustnagliņas var pievienot gaļas ēdieniem, kā arī piparkūku mīklai.

Kajēnas pipari – garšviela, kas tiek pagatavota no tāda paša nosaukuma svaigā pipara. To gatavo no kaltētās čili šķirnes, un garšviela ir eļļām bagāta, līdz ar to garšvielu skapītī to nevarēs glabāt tik ilgi kā, piemēram, krustnagliņas. Kajēnas piparus pārsvarā izmanto gaļas ēdienos un siltajās mērcēs.

Koriandrs – vīpsnājot ļaudis mēdz teikt, ka koriandrs jebkuru ēdienu padara par "Ziemassvētku". Kulinārijā izmantojam veselus koriandra graudiņus, kā arī malto koriandru. Maltītēs visizteiktāko garšu un smaržu var iegūt, izmantojot veselās sēkliņas. Tāpēc pirms gatavošanas tās var apgrauzdēt uz pannas.

Čili pulveris – garšviela, kas jebkurai maltītei piešķirs asumiņu un sasildīs ēdāja garšas kārpiņas. Tīru čili pulveri gan veikalos nopirkt var, bet pārsvarā čili garšvielu maisījumā pievienoti arī kaltēti ķiploki, oregano un citas sastāvdaļas. Čili pulverus parasti dēvē pēc pagatavošanā izmantotās čili pipara šķirnes. Gatavojot vislabāk smaržu un garšu var "izvilināt", čili pulveri apgrauzdējot uz pannas. To izmanto gaļas ēdienos, mērcēs, dārzeņu maltītēs, kā arī šokolādes desertos.

Ķimenes – arī ķimenes itin labi piestāv ziemai. Tās pievienojam gaļas ēdieniem, pīrādziņu pildījumiem un drosmīgākie – pat piparkūkām. Arī ķimeņu aromātu un garšu vislabāk var iegūt, tās uz pannas apgrauzdējot.

Kanēlis – kurš gan nepazīst šo ļoti smaržīgo garšvielu? Kanēli ēdienu un dzērienu pagatavošanai izmantojam gan standziņās, gan maltu. Ziemā it īpaši lieliski tas garšo karstajos dzērienos, piemēram, vārot karstvīnu, tam pievieno kanēļa standziņas. Bet kafijai ar putoto pienu pa virsu uzber šķipsniņu malta kanēļa.

Muskatrieksts – garšviela ar siltu, nedaudz piparoti saldu garšu, kas piestāv saldajiem ēdieniem. Visa muskatrieksta burvība slēpjas tā miziņā, jo izkaltēta un sarīvēta, tā ir garšvielas pamats. Kā izmantot? Tā kā samalts muskatrieksts zaudē savas labās īpašības diezgan ātri, vislabāk to ir pirkt veselu un rīvēt pašam.

Safrāns – pasaulē visdārgākā garšviela, kuru izmantojam vien ļoti īpašās maltītēs. Vislabākās ir sarkanās safrāna drīksnas, tās pirms pievienošanas maltītei ar pirkstiem viegli saberž. Der ielāgot, ka nevajadzētu pievienot pārāk daudz, jo tad ēdienam būs metāla piegarša. Safrāns papildinās gan mērces, gan saldos ēdienus.

Kāda ir Tava iecienītākā recepte? Pastāsti to citiem, sūti recepti ar foto uz receptes@delfi.lv. Interesantākās idejas publicēsim Tasty.lv recepšu katalogā. Ik mēnesi izvēlēsimies vienu, interesantāko recepti, kuras autoru gaida vērtīga balva no Tasty.lv!