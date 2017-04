Pat ja līdz gurķu sezonai, zemeņu laukiem un zaļajām zirņu pākstīm kāds laiciņš vēl jāgaida, garšīgos vitamīnus dabā var smelties jau tagad. Atliek vien doties uz kādu tikko zaļojošu pamežu un palūkoties, kas aug apkārt. Tieši šobrīd īstenas delikateses ir mazās nātru un pieneņu lapiņas, sīkās gārsas un aromātiskie lakši. Ja vēl nekad neesi mēģinājis šos labumus pagatavot un ēst, "Tasty" recepšu krājumos vari smelties iedvesmu, ko tad īsti iesākt ar zaļajām lapiņām.

Nātres (Urtica) – ēšanai izvēlies tādas, kas ir košas, ar sīkām lapiņām. Tā kā pirmās nātres arī ir visai dzēlīgas, lasīšanas laikā rokās labāk vilkt cimdus. Salasītās nātrītes pirms gatavošanas obligāti noplaucē verdošā ūdenī, lai tās nedzeltu mēlē ēšanas laikā. No nātrēm sanāks izcili gards pesto, kā arī interesantas garšas krēmzupas. Ja bail, ka zupa negaršos, nātres izmēģinājuma kārtā var pievienot skābeņu vai kādai citai zupai.

Gārsas (Aegopodium podagratia) – šķiet, retais iedomāsies, ka gārsas ir gardas. Īpaši pavasarī ieteicams mazās gārsu lapiņas ēst, jo tās ir bagātīgas vitamīniem. Piemēram, C vitamīns jaunajās gārsu lapiņās ir divreiz vairāk, nekā citronos, vēsta "Latvijaspirts.lv". Gārsu lapiņas var gan likt salātos, gan pievienot zupām. "Tasty" jo īpaši iesaka gārsas pamēģināt pavasarīgos blendera dzērienos jeb smūtijos. Sātīgāku maltīšu cienītāji gārsas var pievienot sautējumiem un ceptai gaļai.

Ārstniecības pienene (Taraxacum officinale) – rūgtenās pienenes kulinārijā var izmantot, tiklīdz parādījušās pirmās lapiņas un pumpuri. No jaunajām pieneņu lapiņām var gatavot salātus, zupas un sulu. Bet pumpurus var iemarinēt, iegūstot aizvietotāju pikantajiem kaperiem.

Lakši (Allium ursinum) – lai gan šis augs dabā ir sastopams, to plūkt nedrīkst, jo lakši ir aizsargājami. Ja vien piemājas zālienā tie iesēti ar sēklām vai iegādāti tirgū no tirgotājiem, kuriem ir atļauja, lakšus var ēst droši. Tā kā meža ķiploki jeb lakši ir visai izteiksmīgas garšas, no tiem visgardāk sanāks pesto un garšaugu sviests. Tāpat lakšus droši var pievienot svaigajiem lapu salātiem un zupām, kā arī ēst vienkārši tāpat, sajauktus ar krējumu.

