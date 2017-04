Filo mīkla – kūst uz mēles kā papīrs. Padomi un kārdinošas receptes

Mēdz teikt, ja saldētavā glabāsies kārtainās mīklas paciņa, allaž būs iespēja dažu desmitu minūšu laikā pagatavot kaut ko gardu kraukšķīgā mīklas ietērpā. Ja kārtainā mīkla jau izmēģināta neskaitāmās variācijās, noteikti kāda reize jāziedo filo mīklas iepazīšanai, kas daudzu acīs ir nepamatoti nenovērtēts produkts.

Soli pa solim mīklas izmantošanā

Iemesls, kāpēc daudzi vairās kaut pamēģināt ko pagatavot no filo mīklas, ir neziņa, kā to izmantot. Tā kā filo mīklu pārdod saldētā veidā, maldināt var domas par atsaldēšanu, taču šos aizspriedumus vajadzētu atmest pie malas un mazāk domāt, bet vairāk darīt!

Lai vai kādu recepti esi gatavs izmēģināt, atceries, ka vajadzēs labi daudz sviesta, citādi izcepsies pacietas un sausas mīklas kārtas, ne tādas, kas kūst uz mēles. Pirms ķeries klāt pie receptes izmēģināšanas, atceries, ka mīkla jāizņem no saldētavas savlaicīgi, jo ar kramā sasalušu nevarēs neko iesākt – tā nelocīsies un nepadosies formas iegūšanai. Vajadzētu pietikt ar stundu vai divām, lai mīkla iegūtu vajadzīgo konsistenci. Vienā iepakojumā parasti ir ļoti daudz mīklas, tāpēc atloki vispirms visas kārtas un izmanto vien tik, cik receptei nepieciešams, un pārējo atkal sarullē un liec atpakaļ saldētavā. Ar vienu filo mīklas iepakojumu noteikti pietiks vairākām gatavošanas reizēm.

Katliņā vai mikroviļņu krāsnī izkausē sviestu, ielej to kādā traukā un atrodi arī otiņu, ar kuru parasti apsmērē pīrādziņus. Vai tie būtu pīrādziņi, viens liels pīrāgs vai garoziņa kādam sacepumam, katru kārtu apsmērē ar sviestu un tai virsū liec nākamo. Tā arī ir panākuma atslēga tam, ka pēc tam ēdiens garšo tik gaisīgi un kraukšķīgi. Ja domā, ka izvairoties no sviesta iesmērēšanas, izvairīsies no lieku kaloriju uzņemšanas, jāapbēdina, ka tad nemaz nav vērts mēģināt ko gatavot no mīklas, jo rezultāts nebūs ne uz pusi tik kārdinošs. Labāk tad retu reizi pagatavot visu, kā nākas, un tad doties garākā pastaigā. Ar pīrādziņiem līdzņemšanai, saprotams!

Foto: Shutterstock

Ja gatavo kādu sāļo pīrāgu, ieklāj ietaukotā formā vispirms vienu plāno kārtu, apsmērē virsmu ar izkausētu sviestu un tad izklāj nākamo. Cepoties katra kārta piepūtīsies un, pateicoties sviestam, radīs uz mēles kūstošu mīklas struktūru. Kas labi, šī mīkla ne vien labi padodas locīšanai (nav jārullē, neplaisā), bet ir arī viegli griežama, tāpēc kantainās formās stūros var izgriezt mīklu, lai stūri nesanāktu tik biezi. Vēl, pateicoties mīklas struktūrai, var veidot interesantas formas pīrāgu malām. Sakrokojot mīklas malas, tās izcepsies tieši tā, kā ieliksi krāsnī. Filo mīkla ir izcils pamats sainīšu gatavošanai, lielajiem pīrāgiem ar krokainām malām un sacepumiem, virskārtā izklājot gabalos saplēstu mīklu, kas izcepsies kā saburzīts papīrs.

Tas, cik kārtas nepieciešamas kāda ēdiena pagatavošanai, atkarīgs no receptes, taču ar vienu noteikti vienmēr būs par maz. Minimums varētu būt divas kārtas, ja mīklai nav jāsatur smags pildījums, bet parasti receptēs izmanto 4-6 mīklas kārtas, katru apsmērējot ar izkausēto sviestu.

Atceries, ka mīklas izcilās garšas noslēpums slēpjas arī tajā, ka tā, tāpat kā citas mīklas, piemēram, kārtainā u.tml., jāapsmērē arī virskārtā, tikai šajā gadījumā nevis ar olu, bet izkausētu sviestu. Tad tā iegūs patīkamo kraukšķi un gaisīgumu no visām pusēm. Nepārcenties ar cepšanu, jo pārcepta filo mīkla jau zaudēs savu burvību. Ideāli, ja tā izcepusies zeltaini brūna. Labā ziņa ir arī tā, ka filo mīkla izcepas krietni ātrāk par jebkuru citu, tāpēc arī jebkuras receptes pagatavošana ar mīklu prasīs mazāk laika.