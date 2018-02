Gavēņa receptes: 18 ātrās idejas, kā sakombinēt makaronus ar zivīm un jūras veltēm

Šīs nedēļas bagātīgā gavēņa recepšu apkopojuma "galvenās varones" ir uzturvērtīgās zivis un jūras veltes, ko piedāvājam baudīt salikumā ar makaroniem. Šāda ātri un vienkārši pagatavojama maltīte būs izcila izvēle, pie viena gādājot arī par to, lai gavējot neciestu tava veselība un nepasliktinātos ādas stāvoklis, kas, cīnoties ar pavasara nogurumu un vitamīnu deficītu, ir īpaši svarīgs faktors.

Tiem, kuri īsākā vai garākā laika periodā nolēmuši atteikties no gaļas ēdieniem, būtu jo īpaši ieteicams ēdienkarti dažādot ar zivīm un jūras veltēm. Papildus olbaltumvielām, šie vērtīgie produkti satur arī veselībai svarīgās nepiesātinātās Omega–3 taukskābes, vitamīnus un minerālvielas. Turklāt zivis un jūras veltes, salīdzinot ar gaļu, organismam ir vieglāk pārstrādājamas.

Dažādas zivis

Nav mazsvarīgi arī tas, ka zivis, salīdzinot ar gaļu, ir arī daudz ātrāk pagatavojamas. Daudz izdevīgāk būs pirkt ne krietni dārgās filejas, bet visu zivi, jo, nedaudz patrenējoties un "piešaujot roku", zivi it vienkārši var izfilēt arī mājas apstākļos. Noskaties šo video, kā filējama forele un liec šos padomus aiz auss, lai pielietotu praksē. Iegūtās filejas varēsi izmantot pēc saviem ieskatiem, bet zivs galvu (noteikti atdali žaunas!), asti, spuras un mugurkaulu gan nemet ārā, bet izmanto aromātiska zivju buljona pagatavošanai.

Ja nevēlies aizrauties ar filēšanu, tas nebūt nav obligāti, jo pat liela izmēra menca, lasis vai forele iepriekš uzkarsētā cepeškrāsnī izcepsies 30 minūšu laikā. Lai aiztaupītu sev zvīņu tīrīšanu un zivs atbrīvošanu no asakām, vari zivis bez liekas ķēpāšanās izcept sālī (padomu, kā to izdarīt, meklē šeit), no gatavās zivs līdz ar sāli atdalot ādu. Šādi pagatavotus, maigos un nepārspējami sulīgos laša, foreles, mencas skumbrijas vai kādas citas tavām garšu kārpiņām tīkamas zivs gabaliņus būs pavisam vienkārši atdalīt, lai pēdējā brīdī pievienotu krēmīgai pastas mērcei vai izmantotu gardu makaronu salātu pagatavošanai.

Lielās un mazās garneles

Ar garnelēm viss ir vēl vienkāršāk, jo tās būs gatavas jau pāris minūšu laikā. Vienkāršs, bet ļoti garšīgs veids, kā garneles "sapārot" ar makaroniem: strauji apcep tās uz pannas izkausētā sviestā, papildinot ar sīki sakapātiem ķiplokiem un rozmarīnu, un tad samaisi ar spageti, lingvini vai jebkura cita veida pastu. Asu garšu cienītāji šo pašpietiekamo kombināciju var papildināt ar sīki sakapātu čili piparu. Ja izmanto tīģergarneles, tad pirms apcepšanas un pievienošanas makaroniem tās, ērtākas baudīšanas labad, atbrīvo no čaulām.

Tā kā garneles ir salīdzinoši dārgs produkts, ja vēlies saimniekot taupīgi un ar apdomu, tās ir jāizmanto no ūsām līdz pat astei, tādēļ pēc garneļu lobīšanas nesteidzies vieglu roku izmest atkritumos to čaulas un galvas, jo no tām pavisam vienkārši var pagatavot daudzveidīgi izmantojamu buljonu ar īpaši bagātīgu garšu. Kā tas darāms, stāstījām te.

Auksti un karsti kūpināts lasis

Īpaši bagātīgu garšu makaronu ēdieniem piešķirs kūpināts lasis. Maldās tie, kuriem šķiet, ka šādas "gastronomiskās izvirtības" ir pārlieku dārgs prieks: ar šo produktu nav nepieciešams pārlieku šķiesties – pietiks vien ar pāris šķēlītēm auksti kūpināta laša, lai makaronus ieceltu jaunā garšu kvalitātē, bet karsti kūpināta laša "asaka", kurai klāt ir arī gana daudz sulīga mīkstuma, daudzos lielveikalos un tirgū ir nopērkama par pavisam "draudzīgu" cenu.

Krabju nūjiņas un konservēts tuncis

Ēdienkartes dažādošanai pa reizei vari pagatavot makaronu salātus, papildinot tos ar krabju nūjiņām. Kā veikalā izvēlēties kvalitatīvas krabju nūjiņas un ko par šo produktu saka uztura speciāliste Eva Kataja, uzzināsi šajā rakstā.

Arī konservēts tuncis ir ģeniāli vienkārši izmantojams produkts, kas ļoti labi sader ar dažādu veidu makaroniem gan siltajos ēdienos, gan salātos, kas būs īpaši parocīgi arī līdzņemšanai uz darbu.

Šajā rakstā atklājām, kā labāk dažādos ēdienos izmantot savā sulā vai eļļā konservētu tunci.

