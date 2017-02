Saldais iebiezinātais jeb kondensētais piens ikdienā visbiežāk tiek izmantots kā piedeva kafijas krūzes saldināšanai vai kāda cita dzēriena papildināšanai. Taču tam var atrast vairākus ļoti labus pielietojumus gan mājas konditorejas darbos, gan pamatēdienu papildināšanā. Ko tad īsti iesākt ar iebiezinātā piena bundžiņu?

Skaidrības labad gan uzreiz jāsaka, ka runa ir par iebiezināto pienu – zeltaino un tekošo piena un cukura savārījumu, nevis vārīto iebiezināto pienu – brūno un biezo masu, ko smērējam riekstiņu un kraukšķīgo vafeļu pildījumos. Iebiezinātais piens lieti noder ne tikai kūku saldināšanai, bet arī dažādu glazūru un pildījumu uzfrišināšanai.

Viena no klasiskākajām lietām, ko pagatavot no iebiezinātā piena bundžiņas, ir svaigā siera kūka. Siera kūkā iebiezinātais piens palīdzēs svaigajam sieram ne tikai kļūt saldākam, bet arī iebiezinās un padarīs kūkas masu gaisīgāku. Turklāt nevajadzētu baidīties no tā, ka kūka būs par saldu – tā kā tai būs pievienots tikai un vienīgi iebiezinātais piens, citi saldinātāji nav nepieciešami it nemaz.

Tāpat iebiezinātais piens ir neatņemama sastāvdaļa kūku pildījumu krēmos. Piemēram, gatavojot tortes "Napoleons" krēmu. Ar iebiezināto pienu var papildināt arī ļoti kārdinošo "banoffee" kūku. Bet, ja gadījies sacept krietnu tiesu pankūkas vai kādu mandeļu biskvīta kūku, šiem gardumiem pietiks vien ar to, ja tievā strūklā pārliesi kādu porciju ar iebiezināto pienu.

Kad kulināro darbu vidū mīt iecere pagatavot kādu musa kūku, tad noteikti iesakām izmēģināt spoguļglazūru, kuras gatavošanā arī tiek izmantots iebiezinātais piens. Pateicoties šim produktam, kūkas glazūra būs ne tikai spīdīga, bet arī gardi saldena.

Ja saldējuma gatavošana mājas apstākļos nav sveša lieta, tad šim darbiņam noderēs arī iebiezinātais piens. Piemēram, izcili viegli var pagatavot saldējumu no saldētiem banāniem un iebiezinātā piena – atliks vien abas sastāvdaļas sasmalcināt virtuves kombainā un ātrais saldējums gatavs.

Bet absolūti svaigu un neparastu ideju cienītājiem patiks šī – cepti vistas filejas gabaliņi, kas panēti kraukšķīgās pārslās un aplieti ar iebiezinātā piena mērci. Vistas marinādei līdzās karijam, sojas mērcei, laima sulai un sasmalcinātiem ķiplokiem pievieno arī pāris ēdamkarotes iebiezinātā piena, kas piešķirs saldskābu garšu. Kad vista iemarinējusies, tās gabaliņus nopanē kukurūzas pārslās un izcep krāsnī. Pēc tam visu apslaka ar mērci, kuras sastāvā starp sojas mērci, lociņiem, čili mērci un citām sastāvdaļām iemaisīta arī kāda ēdamkarote iebiezinātā piena. Kā iesaka "Myrecipes.com", iebiezinātais piens būs tas, kas nodrošinās Āzijas virtuvei raksturīgo saldskābo garšu bez liekiem pūliņiem.

