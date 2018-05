Kā grilēšanai sagatavot dažādus cūkgaļas gabalus – profesionālu pavāru ieteikumi

Tiklīdz laiks kļūst siltāks, ceļam ārā noputējušos grilus, lai grilētu gaļu, zivis, dārzeņus, dažkārt arī sieru. Ēdiens ar dūmu aromātu liek siekalām tecēt. Ar restorāna "Ferma" šefpavāru un Restorānu servisa skolas vadītāju Māri Astiču vienojāmies, ka viņš stāstīs un rādīs, kā grilēšanai sagatavot dažādus cūkas gaļas gabalus: fileju, ribiņas ar cauraudzīti, pavēderi, šķiņķi, muguras karbonādi ar kaulu un kakla karbonādi, bet pavārs Dmitrijs Redenka pagatavos trīs pārbaudītas marinādes.

Kakla un muguras karbonāde – droša izvēle

Foto: Anda Krauze

"Parasti šašlikam izmanto kakla karbonādi, jo to caurvij tauku josliņas. Gaļu sagriežot gabaliņos, iemarinējot un grilējot, tauciņi kusīs, un gaļa būs irdena un sulīga. Savukārt no muguras karbonādes, kur tauku nav nemaz, šašliks sanāks sauss. Tāpēc šo gaļas gabalu iesaku pagatavot citādi – kādu brītiņu pirms grilēšanas uzbārstīt maltus melnos piparus, sāli, kā arī timiāna zariņus, no abām pusēm aptuveni piecas minūtes pagrilēt. Tad noziest ar mērci, kas pagatavota no Dižonas sinepēm, medus un sojas mērces, un vēl apraut uz grila, lai veidotos karamelizēta garoziņa," skaidro šefpavārs.

Lasi tālāk un uzzināsi noderīgus knifus, kā grilēšanai vislabāk sagatavot ne vien kakla karbonādi, bet arī dažādas citas cūkas daļas, kā arī trīs pieredzējušu pavāru pārbaudītas receptes.