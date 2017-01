Tie laiki, kad parasto kviešu vai rudzu miltu alternatīvas veikalu plauktos jāmedī kā ar uguni, nu jau sen ir pagājuši. Tomēr pirms pirkt krietni dārgākos rīsu, griķu, auzu vai mandeļu miltus, der palūkot, no kā tad īsti tie sastāv. Un tad nāk atklāsme, ka, piemēram, mandeļu miltos nemaz nav īpašu brīnumpulverīšu – vien samalti mandeļu rieksti. Tāpēc, lai nedaudz ietaupītu, tos pavisam vienkārši mājās vari pagatavot pats!

Pirms ķerties pie riekstu malšanas, jāsaprot, kādam mērķim tie tiks izlietoti. Ja mandeļu miltus pielietosi kūkās un biskvītos, kur nav svarīgi, lai mīkla būtu ar precīzām proporcijām, bet milti balināti, tad riekstus pirms tam vari neapstrādāt. Bet, ja mandeļu milti paredzēti smalkāku cepumu pagatavošanai, tad tos pirms tam vajadzēs noblanšēt. Lūk, divas mandeļu miltu gatavošanas metodes!

Parastie mandeļu milti

Šim darbiņam tev vajadzēs 200 gramus mandeles un jaudīgu virtuves kombainu. Mandeles vienkārši saber virtuves kombainā un samal, līdz iegūta miltiem līdzīga konsistence (tam nevajadzētu aizņemt ilgāk par 15 sekundēm, ja virtuves kombains ir jaudīgs). Galvenais riekstus ir nepārsmalcināt, citādi tie izdalīs pārāk daudz riekstos esošo eļļu un pārvērtīsies riekstu sviestā. Ja mandeļu miltus vajag nedaudz, mandeles vari samalt arī kafijas dzirnaviņās. Kad milti pagatavoti, tos pārber cieši noslēdzamā traukā un uzglabā vēsā un tumšā vietā vismaz mēnesi.

Mandeļu milti no blanšētām mandelēm

Atslēgvārdiem "blanšētas mandeles" nevajadzētu baidīt – tas nozīmē vien to, ka mandeles pirms tālākas izmantošanas ir izmērcētas karstā ūdenī, lai tām vieglāk varētu noņemt miziņas. Turklāt speciālisti tic, ka riekstu izmērcēšana izvilina no riekstiem labās uzturvielas. Kas attiecas uz mandeļu miltiem – no blanšētajām mandelēm tie sanāks gaišāki un ar izteiksmīgāku tekstūru.

Mandeles pirms samalšanas miltos ūdenī notur vismaz uz nakti. Tad tām noloba miziņas un ļauj nedaudz nožūt, lai rieksti nebūtu pārāk slapji, bet samaltie milti nesaliptu, iesaka "Simplywholefoods". Kad rieksti gatavi malšanai, tos saber virtuves kombainā vai kafijas dzirnaviņās, ja porcija neliela, un samaļ dažas sekundes, līdz iegūti gaisīgie milti. Blanšēto mandeļu miltus glabā cieši noslēgtā traukā, ieteicams ledusskapī, lai nesabojātos, un izlieto trīs nedēļu laikā. Tie īpaši noderēs smalko mandeļu cepumu pagatavošanai.

