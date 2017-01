Tasty | Foto: Shutterstock

Lai gan nosaukums varētu liecināt par to, ka vācu pankūku izcelsme meklējama Vācijā, patiesībā tās atvasinātas no šajā zemē tradicionāli gatavotajām biezajām pankūkām un plašākam ēdāju pulkam pazīstamas vien no 20. gadsimta paša sākuma. Pats interesantākais, to izcelsme meklējama visai tālu no Eiropas – ASV, kur tās tiek dēvētas par "Dutch baby pancake" jeb holandiešu pankūku. Šāds nekorekts apzīmējums, kā mēļo kulinārijas vēsturnieki, varētu būt radies, sajaucot vārdus "deutsch" (vācu) ar "dutch" (holandiešu), norādīts "Foodtimeline".