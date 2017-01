Omlete – ne tikai garda brokastu maltīte, bet spēcinošs gardums vēlākam launagam. Izcept vienkāršu, ar dažādām piedevām bagātīgu omleti it nemaz nav sarežģīti. Grūtākais sākas tad, ja centies pagatavot skaistu pārlocīto omleti, kas uzreiz neizjuktu. Kas jāņem vērā, lai šo darbiņu paveiktu bez raizēm?

Vispirms nepieciešams sākt ar piemērotu olu un piena/ūdens attiecību. Vienai porcijai pietiks, ja sakulsi divas olas un pievienosi tām 2–4 ēdamkarotes piena vai ūdens, neaizmirstot arī par garšvielām. Ar divām olām pietiks, lai omlete izceptos gana plāna un to būtu vieglāk pārlocīt, citādi biezākas omletes locījuma vietā var saplīst.

Kad sagatavota olu masa, parūpējies, lai gatavas būtu arī omletes pildījuma sastāvdaļas – sagriezti dārzeņi, sarīvēts siers, jau apceptas sēnes. Tā kā cepšanas laikā būs jārīkojas ļoti veikli, tev nebūs laika paralēli vēl griezt tomātus gabaliņos un sakapāt garšaugus, tāpēc visu sagatavo laikus.

Kārtīgi uzkarsē pannu un ielej tajā eļļu – derēs kā saulespuķu eļļa, tā neitrālākas garšas eļļas. Sviestā cepta omlete būs gardāka un aromātiskāka, bet jāņem vērā, ka sviestā esošās piena sausnas pakļauj šo taukvielu ātrai piedegšanai, kas pēcāk ietekmē arī pašas maltītes garšu

Tomēr ir viens triks, kas var palīdzēt izvairīties no sviesta pāragras apdegšanas, un tā ir augu eļļa. Brīdī, kad sviesta piciņa tiek ielikta pannā, lai izkustu, piepilini tai klāt pavisam nedaudz augu eļļas – tas palīdzēs sviestam tik ātri nekļūt brūnam

Olu masu lej pannā un samazini plīts liesmu uz mērenu. Ar lāpstiņu pabīdi olu masu uz brīvajiem laukumiem, lai vienā vietā neuzkrātos vēl nesarecējušais šķidrums. Kad redzi, ka lielākoties ola pamatnē jau savilkusies, laiks vienā omletes pusē sabērt pildījumu un uzlikt pannai vāku. Uzreiz pēc tam izslēdz plīts liesmu, lai omlete nepārceptos. Olas gatavojas zemās temperatūrās, tāpēc pietiks, ja vēl 2–3 minūtes ļausi tai pastāvēt karstā pannā, norāda "Incredible Egg".

Uzreiz pēc tam ar virtuves lāpstiņas palīdzību uzmanīgi pārloki plāno omleti pāri pildījumam. Paceļot pannu nost no plīts, uzslidini tikko pārlocīto omleti uz šķīvja – tā parūpējoties, ka omlete, pāceļot to ar lāpstiņu, neizjūk. Nekaitēs, ja omlete būs teju, teju gatava – olas turpina gatavoties arī pēc noņemšanas no pannas. Tādā veidā panāksi, ka tās nebūs pārcepušās, bet gan pietiekami krēmīgas un gardas. Un viss, darbiņš gatavs!

Kāda ir Tava iecienītākā recepte? Pastāsti to citiem, sūti recepti ar foto uz receptes@delfi.lv. Interesantākās idejas publicēsim Tasty.lv recepšu katalogā. Ik mēnesi izvēlēsimies vienu, interesantāko recepti, kuras autoru gaida vērtīga balva no Tasty.lv!