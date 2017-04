Ja gribas perfekti gludas un gluži kā veikalā iegādātas šokolādes olas, tad neko labāku par formām neatrast, bet ja nav tik svarīgs gludums, bet gala rezultāts, visai labi noderēs citrons!

Izmanto citronu, kas pēc iespējas līdzīgāks olas formai – ar šaurākiem galiem, ne tik apaļš kā ābols. Pārgriez citronu gareniski uz pusēm un rūpīgi izgreb mīkstumu ar sulu. Tikai dari to uzmanīgi, lai pati miziņa paliek sākotnējā formā un netiek saspiesta. Centies izgrebt pēc iespējas vairāk mīkstuma, lai paliek redzams tikai miziņas baltums.

Pēc tam citronu pusītēs izbārsti kakao, lai šokolāde nepielīp pie mizas un forma ir viegli izņemama. Šim nolūkam Tasty.lv iesaka izmantot arī pārtikas plēvi – tā gan veidos nelielas krokas, bet, iespējams, kādam šādi būs vieglāk izņemt sacietējušo šokolādes formu. Kakao var iesmērēt ar silikona otiņas palīdzību. Ievēro, lai kakao būtu pietiekami daudz un nekur nespīdētu cauri citrona baltums.

Lai atvieglotu šokolādes ieliešanu citrona pusītēs, aptin tai apkārt folija strēmeli. Kad alternatīvā forma gatava šokolādes izliešanai, ūdens peldē izkausē šokolādi un nedaudz padzesē to.

Tad citrona pusītē lej prāvu ēdamkaroti ar izkausētu šokolādi. Tālāk var šokolādi izlīdzināt vienkārši grozot citronu, lai tā vienmērīgi satek. Bet, ja ieklāta plēve, var izmantot arī silikona otiņu un izsmērēt šokolādi ar to. Ja pēc laika šķiet, ka vidū satecējusi biezāka kārta šokolāde, ar pirkstu viegli izlīdzini to gar malām.

"Tasty" iesaka – šokolādes ola būs neparastāka, ja pēc ieliešanas formā sabērsi kādus gardumus, piemēram, sasmalcinātus riekstus, sēkliņas, žāvētus augļus, ogas, sukādes utt. Tie no ārpuses nebūs redzami, bet, iekožoties šokolādē, patīkami pārsteigs.

Tagad seko atbildīgākais brīdis – šokolādes formas izņemšana. To var darīt ar lielu karoti, bet var uzmanīgi atdalīt to no mizas ar pirkstiem.

Kad tas paveikts, tādā pašā veidā pagatavo otru olas pusīti. Pēc tam var nolīdzināt formu malas, nogriežot negludumus ar nazi. Izmantojot izkausēto šokolādi, salīmē kopā abas pusītes olas formā.

Ja vēlies, šokolādes olu var apbārstīt ar kakao vai arī uzmanīgi nosmērēt ar kausētu šokolādi un pēc tam nobārstīt ar konditorejas krikumiem. Dekorēšana lai paliek katra paša ziņā!

Lai izdodas!

Video pamācība:



