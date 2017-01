Fakti liecina, ka medības par savu dzīvesveidu sauc aptuveni 25 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju – daudziem tā ir sirdslieta, jo iemaņas un zināšanas nereti tiek nodotas no paaudzes paaudzē. Šoreiz nerunāsim par medību ētiskajiem aspektiem, bet gan par aizspriedumiem pret medījuma gaļas ēdieniem, kas bieži vien radušies nezināšanas pēc, jo šo vērtīgo gaļu jāmāk pareizi apstrādāt un pagatavot. Jāzina, kā atsevišķus medījuma gaļas veidus atbrīvot no specifiskā aromāta un kas darāms, lai, piemēram, medījuma kotletes nepadotos sausas un neēdamas. Tādēļ šoreiz skaidrosim, kā no iegūtā medījuma pagatavot gardu maltīti.

Medījumu gaļa no mājlopu gaļas atšķiras ar to, ka tā satur vairāk minerālsāļu, vitamīnu un mazāk tauku. Medījumu gaļa ir bagātīgs olbaltumvielu, dzelzs, fosfora un kālija avots, pateicoties zemajam tauku saturam, šai gaļai ir zemāka enerģētiskā vērtība, tāpēc to iesaka iekļaut ēdienkartē ne tikai ikdienā, bet arī, ja jāgatavo maltīte kādam sasirgušajam. Dietologi uzsver medījumu gaļas uzturvērtību, jo šie dzīvnieki savā uzturā nav saņēmuši ne hormonus, ne medikamentus, kurus mēdz pievienot mājlopu barībai. Tādēļ, ja tev palaimējies tikt pie medījuma gaļas, uzzini, kā to nogatavināt, marinēt, un kādus gardus ēdienus vari pagatavot no vērtīgās medījumu gaļas. 1. Kas jāņem vērā, izvēloties medījuma gaļu

