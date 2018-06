Kvass, medalus un miestiņš: 7 pašbrūvētu atspirdzinājumu receptes līgošanai

Jau šajā nedēļas nogalē svinēsim Jāņus, tādēļ ir laiks sākt sastādīt svētku ēdienkarti un parūpēties par atspirdzinājumiem, ar ko atveldzēt izslāpušos jāņabērnus. Mazie līgotāji un autovadītāji noteikti priecāsies, ja celsi galdā norasojušu krūku ar pašdarinātu kvasu, bet mājas apstākļos itin vienkārši vari pagatavot arī saldo medalu jeb miestiņu, kas bija arī mūsu senču neatņemama Līgo svētku galda sastāvdaļa. Šis ir īstais brīdis smelties pieredzi "Tasty" padomos un celt godā senču receptes, pagatavojot pašdarinātus atspirdzinājumus.

Miestiņš jeb medus vīns ir raudzēts dzēriens, ko gatavo no medus, ūdens un rauga. Lai dzērienam piešķirtu alum līdzīgāku garšu, gatavošanas laikā tam mēdz pievienot arī apiņu novārījumu. Dažkārt par „miestiņu” kļūdaini mēdz saukt medalu, kam medus pievienots vien kā saldvielas piedeva, jo miestiņa darīšanā, atšķirībā no alus, neizmanto graudu izcelsmes izejvielas," skaidro Jānis Bērziņš 2010. gadā izdotajā grāmatā "Pašdarinātie alkoholiskie dzērieni". Citviet literatūrā atrodamas norādes uz to, ka miestiņš neesot nekas cits kā tas pats medalus, bet daudzi vieglu roku mēdz izmantot vārdu "miestiņš" kā sinonīmu vārdam "alus".

Prāta mežģus par šī gardā padzēriena nosaukumu atstāsim valodnieku kompetencē, bet ir skaidrs, ka Latvijā medalus jau izsenis ir bijis visai iecienīts un senajiem latviešiem tas pat bijis iecelts rituāla dzēriena godā. Simona Grūnava „Prūsijas hronikās” minēts, ka miestiņu jeb medalu mūsu senčiem esot iemācījis gatavot krīvu krīvs, sajaucot medu ar siltu ūdeni, trīs dienas noturot saulainā vietā un pēcāk izkāšot dziru caur linu drēbi.

Kā atklāj vēstures liecības, medalus darīšana tika aizsākta jau vēlajā Dzelzs laikmetā, pateicoties savvaļas bišu medum, kas tolaik bija vienīgā pieejamā saldviela. 19. gadsimta beigās medalus brūžu Latvijā esot bijis tik daudz, ka miestiņš ūdens aptrūkšanās gadījumā izmantots pat ugunsgrēku dzēšanai.

Mūsu senčiem gardais medalus jeb miestiņš esot bijusi neatņemama Līgo svētku galda sastāvdaļa, tādēļ svētku gaidās ir īstais brīdis smelties pieredzi un celt godā senču gudrības, pagatavojot pašdarinātus atspirdzinājumus.

Mājās pagatavojama medalus (miestiņa) un kvasa receptes

Lai pagatavotu gardu medalu vai kvasu, nebūt nav nepieciešamas īpašas prasmes, aprīkojums vai izejvielas. Ņ. Masiļūne un A.Pasopa 1986. gadā izdotajā grāmatā "Latviešu ēdieni", skaidro, ka medus kvasa (miestiņa) pagatavošanai nepieciešamas šādas sastāvdaļas:

250 g medus;

1 l ūdens;

1/2 citrona;

5 g rauga.

Ūdeni uzvāra, pievieno 150 g medus, izmaisa, atdzesē līdz istabas temperatūrai. Pievieno citrona sulu, atšķaidītu raugu un raudzē 8-10 stundas. Norūgušam kvasam pievieno atlikušos 100 g medus, atdzesē, pilda pudelēs un novieto vēsumā. Pēc 2–3 dienām medus kvass būs dzirkstošs un garšīgs.

Vienkārša, mūsdienām adaptēta medalus recepte ir šāda:

2 l ūdens;

250 ml iesala ekstrakta (nopērkams lielveikalos);

1/4 paciņa sausā rauga;

cukurs pēc garšas;

medus.

Uzvāra ūdeni, pievieno iesala ekstraktu, izmaisa. Pievieno cukuru, atdzesē vismaz līdz 25-30 grādiem pēc Celsija. Tad iemaisa izšķīdinātu raugu. Medalu siltā vietā raudzē apmēram 5 stundas. Tā kā dzēriens būs zaudējis daļu salduma (norūdzis), saldumu papildina ar medu pēc garšas. Pilda pudelēs, novieto vēsā vietā uz 3-4 dienām (var ilgāk).

Pielikumā atradīsi vēl 7 dažādu Jāņu svinēšanai piemērotu pašdarinātu atspirdzinājumu receptes

Līgo!