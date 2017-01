Lielais eļļu un taukvielu špikeris: kā izmantot un kur uzglabāt

Dažkārt pie veikalu plauktiem iespējams pamatīgi apjukt, ja īsti nezini, ko meklē un kā izmantosi konkrēto produktu. Pēdējā laikā tā ir ar eļļām – bieži nākas lasīt un dzirdēt atsauksmes par to, kura tad ir labākā un kāda mērķim paredzēta. Lai arī tu neapjuktu un varētu saprast, vai groziņā likt olīveļļu vai sen noskatīto valriekstu eļļu, "Tasty" sagatavoja pamatīgu špikeri, kas ļaus orientēties pašā svarīgākajā.

Šoreiz iztiksim bez gariem katras eļļas, sviesta vai taukvielas raksturojuma, jo tad nāktos izveidot veselu enciklopēdiju. Apkopojām pašu svarīgāko informāciju, kas tev būtu jāzina – kādam mērķim taukviela paredzēta, kāda ir tās degšanas temperatūra un cik ilgi un kā eļļu uzglabāt, lai tā nesabojātos pirms laika. Ceram, ka noderēs!

Sviests un citas taukvielas

Sviests

Viens no gardākajiem veidiem, kā ātri apcept dārzeņus un citus produktus, ir tieši gatavošana sviestā.

Degšanas temperatūra: 176°C

Izmantošana: cepšana, papildinājums mīklām

Uzglabāšanas ilgums un vieta: 1–9 mēneši, ledusskapis vai saldētava

Gī jeb dzidrinātais sviests

Gī sviests noderēs tiem, kas savā uzturā nelieto piena produktus – karsēšanas rezultātā no sviesta atdalīti piena proteīni. Plaši izmanto Indijas kulinārijā.

Degšanas temperatūra: 190°–251°C, atkarībā no dzidruma pakāpes

Izmantošana: cepšana, sautēšana

Garša: garšo pēc sviesta, kas ir mazāk krēmīgs

Uzglabāšanas ilgums un vieta: stingri atkarīgs no ražotāja, ledusskapī

Cūku tauki

Cūku tauki ir viena no vissenāk izmantotajām taukvielām, kas piešķir īpašu kraukšķīgumu dažādām mīklām.

Degšanas temperatūra: 187°C

Izmantošana: mīklām, cepšanai

Garša: kulināri uzskata, ka piemīt "umami" īpašības

Uzglabāšanas ilgums un vieta: 1 gads, ledusskapī