Mērcēšana, mizošana un rīvēšana: tautas metodes gurķu rūgtuma novēršanai

"Saules dūriens" un nepietiekama laistīšana ir daži no iemesliem, kādēļ gurķi var iegūt netīkami rūgtenu piegaršu. Ko iesākt, ja pagaršojot secini, ka gadījies "iekrist", iepērkoties tirgū vai, ka šāda liksta piemeklējusi arī tava dārza gurķu ražu. Vai tiešām nekas vairs nav līdzams un gurķi jāizmet mēslainē? Izrādās, viss vēl ir glābjams.

Ir vairākas tautā pārbaudītas metodes, kā stipri vien mazināt vai pat pilnībā novērst gurķu rūgto piegaršu. Viens no biežāk pieminētajiem ieteikumiem ir gurķu galiņu apgriešana un gurķu nomizošana, skaidro "Onwoman". Ja gurķi nav izteikti rūgti, bieži vien ar šo manipulāciju ir gana, lai gurķus varētu izmantot salātos vai konservēšanai.

Termiskas apstrādes rezultātā noārdās gurķu rūgtuma vaininieks alkaloīds kukurbitacīns, tādēļ rūgtus gurķus var izmantot tādu ziemas krājumu gatavošanai, kur nepieciešama pārliešana ar karstām marinādēm, vārīšana, sautēšana un cita veida karsēšana, iesaka "Agronomu" eksperti.

Tautas metodes gurķu rūgtuma novēršanai

Foto: Shutterstock

Ja iecerēts gurķus izmantot skābēšanai vai sālīšanai, tiem pirms tam ieteicams nogriezt galus, nomizot gurķus, pārliet ar aukstu ūdeni un mērcēt 10-12 stundas, tad ūdeni noliet, gurķus noskalot un izmantot pēc nepieciešamības.

Ātrāks variants, kā novērst gurķu rūgtumu, ir mērcēšana sālsūdenī. Uz litru ūdens būs nepieciešama ēdamkarote sāls, ko izšķīdina ūdenī. Ar sālsūdeni pārlej nomizotos gurķus un atstāj uz 1 stundu., tad ūdeni nolej, gurķus noskalo un izmanto.

Vienīgais veids, kā "izvilkt" rūgtumu no gurķiem bez to mizošanas, lai gurķi būtu izmantojami svaigos salātos, ir tā saucamā trīšanas metode. Aptaujājot "Delfi" kolēģus, izrādās ne viens vien atceras šo metodi kopš bērnības , kad to pielietojušas viņu mammas un vecmāmiņas. Kāds tad ir rīcības plāns: gurķim nogriež to galu, kur bijis gurķa kātiņš, tad abas gurķa daļas berzē vienu pret otru ar griezuma vietām, līdz no gurķa sāk izdalīties baltas putiņas – tas nozīmē, ka esi uz pareizā ceļa un rūgtums sāk pamest gurķi. Šo procedūru turpina aptuveni minūti, līdz putu izdalīšanās no gurķa mitējusies.