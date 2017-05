Nekliedz uz viesmīli un atstāj dzeramnaudu: 10 ieteikumi, kā uzvesties restorānā

Došanās uz restorānu bieži vien ir ļoti patīkams un garšīgs piedzīvojums, taču dažiem tas var kļūt arī par nopietnu nervu un etiķetes normu pārzināšanas pārbaudi. Lielākā daļa uzvedības normu restorānā īpaši neatšķiras no ierastās etiķetes, kas jāievēro pie galda. Taču ir daži uzvedības principi, kuri nav tik pašsaprotami, bet, ievērojot tos, gan tavs, gan restorāna personāla vakars būs patiešām izdevies.

Ieteikumus sniedz "Radisson Blu Elizabete Hotel" viesnīcas un restorāna Cut vadītājs Gerhards Erasmus.

Izvēlies restorāna veidam atbilstošu apģērbu

Foto: Shutterstock

Ja maltīti plānots ieturēt restorānā, būtu ieteicams piedomāt par sava apģērba atbilstību vakariņu vietai un formātam. Pamatprincipi, apmeklējot restorānu, ir pavisam vienkārši – sievietēm būtu jāvelk kleita vai kostīms, vīriešiem – žakete un, atbilstoši situācijai, iespējams, arī kaklasaite. Jāatceras, ka restorānu apmeklēt iešļūcenēs vai sandalēs nav pieņemami.

Restorānam atbilstošo dreskodu vari uzmeklēt restorāna mājaslapā, izpētot, kā ģērbti ir attēlos redzamie restorāna apmeklētāji. Noteikti iepazīsties arī ar cenu kategorijām. Augstāka cena – smalkāks apģērbs.

Neaizmirsti rezervēt galdiņu

Ja restorāns ir norādījis, ka nepieciešams iepriekš veikt rezervāciju, noteikti ievēro šo prasību, citādi vari palikt bez galdiņa. Ja neesi pārliecināts, vai nepieciešams veikt rezervāciju, labāk iepriekš piezvani un noskaidro. Tāpat centies nekavēt rezervācijā noteikto laiku. Pasaules restorānu praksē pieņemts pēc 10 minūšu kavēšanās atbrīvot galdiņu un ļaut to izmantot kādam citam, atceļot iepriekšējo rezervāciju.

Ja uz savu rezervāciju jāgaida vairāk nekā 30 minūtes, tev ir tiesības izpaust savu nepatiku gan klātienē, gan sociālo tīklu vietnēs.

Neierodies 10 minūtes pirms restorāna slēgšanas

Jā, iespējams, ka restorāns ir atvērts līdz pulksten 22.00. Bet tas nenozīmē, ka tev vajadzētu tajā ierasties pulksten. 21.55 un sagaidīt, ka varēsi pasūtīt un izbaudīt trīs ēdienu maltīti. Vienmēr pieņem, ka maltīte aizņems vismaz 45 minūtes. Līdz ar to nekad neierodies restorānā vēlāk kā 45 minūtes pirms tā slēgšanas. Restorānu darbinieki visbiežāk strādā vēl stundu pēc restorāna slēgšanas, veicot dažādus uzkopšanas darbus un sagatavojot visu nākamās dienas darbam. Esi korekts un nekļūsti par iemeslu tam, ka šiem cilvēkiem tevis dēļ darbā jāpaliek ilgāk nekā paredzēts.

Izslēdz telefonam skaņu un neturi to uz galda

Tiklīdz esi ieradies restorānā, izslēdz savam mobilajam telefonam skaņu. Ja ir absolūti nepieciešams ieskatīties un pārbaudīt saņemtos zvanus vai SMS, nedari to pie galda. Nekad neatbildi uz zvanu ēšanas laikā – nav svarīgi, cik tuvs esi ar savu kompanjonu, atbildēšana uz telefona zvaniem maltītes laikā ir gluži vienkārši nepieklājīga. Ja ļoti, ļoti vēlies nobildēt ēdienu "Instagram" vai kam citam – izdari to un noliec telefonu somiņā vai kabatā.

Nedzer pārāk daudz un neuzvedies skaļi

Foto: Shutterstock

Neesi tas kaitinošais un nedaudz apkaunojošais draugs, par kura uzvedību pārējiem jāatvainojas gan restorāna personālam, gan pārējiem apmeklētājiem. Nepieļauj situāciju, ka pēc restorāna apmeklējuma neesi spējīgs paša spēkiem nokļūt mājās. Alkohola reibums bārā ir daudz pieļaujamāks nekā restorānā. Zini savu mēru un parādi savu cieņu pret restorāna pavāriem un darbiniekiem.

Nekliedz uz viesmīli

Tas it kā ir pašsaprotami, bet tomēr. Ja vēlies pievērst viesmīļa uzmanību, mēģini izveidot acu kontaktu. Ja tas nenostrādā, nedaudz pacel labo roku, lai pievērstu sev uzmanību. Lūdzu, nekliedz pa visu restorānu, lai tikai palūgtu viesmīlim atnest vēl vienu dzērienu, sāli vai rēķinu. Viņš par tevi nav aizmirsis.

Pabeidzot maltīti, atceries pareizi novietot galda piederumus uz šķīvja

Restorānu vidē šo sauc par nerakstītu likumu, ko pārzina arī lielākā daļa to apmeklētāju – ja esi pabeidzis maltīti, nazīti un dakšiņu novieto uz šķīvja iedomāta pulksteņa laika 10:20 pozīcijā. Tādā veidā signalizēsi viesmīlim, ka ēšana ir beigusies un viņš drīkst nest šķīvi prom.

Dodies prom 15 minūšu laikā pēc pēdējā dzēriena vai ēdiena nobaudīšanas

Ja esi jau samaksājis rēķinu, būtu tikai pieklājīgi no restorāna doties prom 15 minūšu laikā. Restorāna darbiniekiem ir nepieciešams laiks, lai novāktu un atkārtoti uzklātu galdu nākamajiem apmeklētājiem, tāpēc lieki neaizņem vietu un saproti, ka tādu pašu maltīti vēlas izbaudīt arī citi – īpaši, ja redzi, ka restorāns ir pilns un tajā arvien turpina ierasties jauni apmeklētāji.

Atstāj dzeramnaudu

Foto: Shutterstock

Labā restorānā 10–20 procentus liela dzeramnauda (no kopējās rēķina summas) ir pieklājības norma, atkarībā no restorāna "kalibra". Ja ēdiens un apkalpošana ir bijusi izcila, atstāj 25 procentus lielu dzeramnaudu. Ja viesmīlis nav bijis pārāk patīkams vai ir bijis aizmāršīgs – atstāj 15 procentus. Liela daļa restorānu darbinieku savu lielāko algas daļu nopelna tieši no dzeramnaudām, un viņi tiešā veidā rūpējas par to, lai tavs vakars šajā restorānā būtu izdevies.

Esi pieklājīgs

Lai gan katram ir mācīts būt pieklājīgam, vēl joprojām tas ir jāatgādina. Viesmīļu un pavāru maiņas ir garas. Viņi nogurst, viņi mēdz apjukt, viņi ir tikai cilvēki. Tāpat kā tu. Tāpēc – esi jauks un pieklājīgs, atceries viesmīlim pateikt "lūdzu" un "paldies". Kad tevi uzrunā viesmīlis, nerunā ar ēdienkarti, bet gan ieskaties viņam acīs. Ja ar ēdienu radusies kāda problēma, tā, visticamāk, ir virtuves, nevis viesmīļa vaina – nekliedz uz viņu. Ja esi neapmierināts ar apkalpošanu, pieklājīgi palūdz restorāna vadītāju uz sarunu un izskaidro situāciju.

Neuzvedies nepieklājīgi un nepatīkami, jo tādā veidā bojāsi vakaru gan sev, gan visiem iesaistītajiem. Ar patīkamu attieksmi var iegūt daudz – iespējams, pat kādu bezmaksas dzērienu vai pat maltīti. Bet tam nevajadzētu būt tavam mērķim. Jo tu taču vēlējies patiesi jauku un garšīgu vakaru. Atceries to.

