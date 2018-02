Noderīgi knifiņi, kā uzlabot biešu zupas garšu un 11 vienkāršas receptes

Biešu zupa ir neatņemama ziemas sezonas ēdienkartes sastāvdaļa. Tā priecē ne vien ar košo krāsu, bet arī ar piesātināto aromātu un patīkamo garšu – it īpaši, pasniegta ar karoti skāba krējuma un rupjmaizes šķēli. Turklāt biešu zupa ir ātri un vienkārši pagatavojama no visiem pieejamām sastāvdaļām, pielāgojot to katra ēdāja gaumei: vienam tīkamāka ir maiga biešu zupa bez gaļas – gluži kā skolas ēdnīcā, kāds vēlas baudīt tumīgu biešu virumu ar kūpinātām ribiņām, vēl kādam iet pie dūšas biešu zupīte ar sulīgām gaļas frikadelēm. Atliek tikai izvēlēties sev tīkamāko recepti un pagatavot to, iepriekš iegaumējot pāris noderīgus padomus, lai šoreiz zupa izdotos īpaši garda.