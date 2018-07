Piecas populārākās putras: viltības, kā tās izvārīt tik gardas kā bērnībā baudītās

Putru veselīgā un pozitīvā ietekme uz cilvēka organismu ir nenoliedzama un pierādīta dažādos pētījumos. Ne velti pediatri tieši uzturvērtīgo putriņu iesaka kā vienu no pirmajiem mazuļa ēdienkartes papildinājumiem pat no pusgada vecuma. Un, kurš gan neatceras bērnudārzā un skolas ēdnīcā baudīto rīsu, auzu vai kukurūzas putru? Tikai, nez kāpēc toreiz putra šķita tik garšīga, bet, gatavojot to paša spēkiem, garša nebūt nelīdzinās bērnībā baudītajai?

Katra veida putraimiem ir savas īpatnības, kas jāņem vērā, lai pagatavotu izcili gardu putru: daži no tiem ir iepriekš jāizmērcē, citus, savukārt, nedrīkst pārvārīt. Šodien atklāsim piecu populārāko putru vārīšanas knifus, ko "Coocook" iesaka pieredzējuši pavāri. Rīsu putra Foto: Woman's Weekly/REX/Vida Press Lai rīsu-piena putra izdotos maiga un krēmīga, tev būs nepieciešamas šādas sastāvdaļas: 1 l piena;

sāls un cukurs pēc garšas;

1 glāze rīsu (putras vārīšanai nebūs piemēroti tvaicētie un gargraudu rīsi); Lej katliņā pienu un uzvāri. Kad piens ir verdošs, pievieno iepriekš noskalotus rīsus, sāli un cukuru. Vāri 2-3 minūtes, tad noņem katliņu no uguns un ietin dvielī vai segā. Pēc 30 minūtēm garda rīsu putra būs gatava. 1. Griķu putra

Griķu putra 2. Auzu pārslu putra

Auzu pārslu putra 3. Mannas putra

Mannas putra 4. Kukurūzas putra