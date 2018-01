Pilna saldētava vasaras ogām – kā iztukšot gardos krājumus

Vasaras sezonā, labu gribēdami, sasaldējām teju visu iespējamo, arī dažādas ogas. Lielākā daļa aukstās sezonas jau pārdzīvota, atlicis vien nedaudz līdz laikam, kad atkal varēs iegādāties visu svaigu un tikko no dobēm nākušu. Ja arī tu esi attapies saldētavas priekšā, kur pilns ar pērnā gada ogām, nezinot, kā lai to visu izmanto, aizlienē kādu no ''Tasty'' priekšlikumiem.

Labi vien ir, ka sasaldējām labi daudz vasaras vitamīnu, būtu pavisam neprātīgi pirkt veikalā saldētas ogas. Protams, var ēst ogas tāpat, atlaidinātas, taču diez vai visus tas iekārdina, turklāt aukstā sezonā nemaz nekārojas ēst ko aukstu. Tad nu ieklausies ''Tasty'' priekšlikumos. Ja kādā receptē vajadzīgas atlaidinātas ogas, izlasi vispirms šos ieteikumus, kā to pareizi darīt, lai ogas nezaudētu savu formu un sulīgumu. Smūtiji un kokteiļi Viens no vienkāršākajiem veidiem, kā izmantot ogu krājumus – sablendēt tās kokteiļos. Un nemaz nevajag būt aizspriedumainiem vai pieņemt, ka tādi dzērieni piedien vien vasarai. Variē ar ogām, liec klāt vēl banānu, avokado, mango, bumbieri vai ābolu, ja vēl pievienosi spinātus, pavisam labi, un dāsni aplej ar pienu, jogurtu, kefīru, paniņām vai sojas, auzu, riekstu pienu. Kokteiļu labā īpašība ir daudzveidība – ja variēsi ar sastāvdaļām, kokteiļi neapniks! Pat tad, ja mājās ir tikai ogas, liec blenderī tās labi daudz, aplej ar izvēlēto piena produktu, un sanāks ļoti labs padzēriens. Foto: Shutterstock Ja tomēr smūtiji nav tava misija un tikai retu reizi spēj ko tādu iedzert, varbūt iepatiksies ideja par kokteiļu ballīti mājās? Zemenes, avenes vai citas ogas sablenderē ar citronu vai laima sulu, pielej degvīnu un samal tumīgā kokteilī. Saldumam var pievienot nedaudz pūdercukura, grenadīna sīrupu. Šeit atradīsi klasisko recepti daiquiri kokteilim. Šādā veidā ļoti ātri iztukšosies saldēto ogu krājumi, tāpēc aizlienē ideju par kokteiļu ballīti! Starp citu, var gatavot arī karstos dzērienus no saldētajām ogām. Idejas smūtiju pagatavošanai smelies šeit. 1. Kūkas un pīrāgi

Kūkas un pīrāgi 2. Marinādes gaļai

Marinādes gaļai 3. No zupas līdz ķīselim - desertu variācijas