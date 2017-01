Āzijas virtuves kulta ēdiens suši jau labu laiku ir iekarojis arī latviešu ēdāju simpātijas – reti kurš vairs nav baudījis suši gabaliņus, kas pasniegti uz skaista šķīvīša ar sojas mērci, aso vasabi pastu un porciju marinētu rozā ingvera šķēlīšu, kas pirmajā mirklī atgādina kāpostus. Marinēto ingveru paši japāņi dēvē par "gari" – rozā ingvera gabaliņi ir viena no svarīgākajām suši maltītes piedevām. Taču "gari" var atrast arī pielietojumu citās maltītēs un pat paša rokām iemarinēt mājās. Kā to paveikt?

Uzreiz gan varam nomierināt, ka šis process nebūt nav sarežģītāks par gurķu šķēlīšu marinēšanu – atliek vien sagatavot sterilizētu burciņu, sastāvdaļas marinādei, ingveru un ķerties pie konservēšanas. Turklāt, lai panāktu īpašo rozā toni, ingvers pat nav jāapstrādā – izrādās, rozā krāsu tas iegūst karsēšanas laikā, jo ingverā ir rozā pigments, norāda "Thekitchn" kulinārie speciālisti. Tātad, rozā toni no ingvera izvilina karstā marināde, kas tā šķēlītēm tiek uzlieta.

Pamata sastāvdaļu – ingveru – jāizvēlas pēc iespējas svaigāku un "jaunāku". Salīdzinoši nesen novāktas ingvera saknes ir ar plānāku miziņu, ko ir daudz vieglāk nomizot. Bet pašu mīkstumu var vieglāk sagriezt plānās šķēlītēs. Protams, marinēšanai var izmantot arī jau nobriedušas ingvera saknes, taču tad pēc iemarinēšanas ingvera gabaliņi nebūs tik rozā, kā jaunākajām ingvera saknēm. Ingveru pirms marinēšanas rūpīgi nomizo ar karoti (tas ir vispateicīgākais rīks) un sagriež plānās jo plānās šķēlītēs ar mandolīnas palīdzību.

Krāsojuma triks – ja marinēto ingveru gribas īsteni rozā tonī, to var panākt ar kādu slepenu sastāvdaļu. Burciņā starp ingvera šķēlītēm paslēp veselu nemizotu redīsu. Tā miziņa marinēšanas laikā nokrāsos blakus esošās ingvera šķēlītes.

Ingvera marinēšana

Lai izvairītos no tā, ka ingvera šķēlītes ir pārāk asas, pirms marinēšanas tās saber bļodā un apbārsta ar jūras sāli. Šādi šķēlītēm ļauj nostāvēt apmēram pusstundu. Sāls padarīs ingveru mīkstāku, liks tam nedaudz atsuloties un tas zaudēs sīvumu.

Kad ingvers sagatavots, ķeras pie marinādes gatavošanas. Apmēram puslitra burciņai vajadzēs 250 mililitrus ūdens, ēdamkaroti sāls, 120 mililitrus rīsu etiķa, kā arī ēdamkaroti cukura. Visas marinādes sastāvdaļas ievieto nelielā katliņā un strauji uzvāra šķidrumu, ļaujot tam uzmest burbuļus. Pēc tam marinādi maisa un gaida, līdz cukurs un sāls izkusīs.

Paralēli sterilizētā burciņā saber ingvera šķēlītes (no diviem lieliem ingvera gabaliņiem) un paslēpj tajās redīsu. Kad marināde gatava, to pārlej ingveram burciņā un nedaudz pasit burciņas pamatni pret galdu, lai no šķidruma izkļūtu gaisa burbulīši. Pēc tam burku stingri aizvāko un novieto vēsā vietā atdzist. Marinētais ingvers būs ēdams jau pēc divām diennaktīm, taču vispatīkamāko un autentiskāko garšu iegūsi, ja ļausi burciņai nostāvēt pāris nedēļas.

Kur izmantot marinēto ingveru

Pēc burciņas atvēršanas, kad ingvera šķēlītes piesūkušās ar marinādi un kļuvušas rozā, tās būs lieliska piedeva mājās gatavotiem suši. Šeit gan jāņem vērā, ka marinēto ingveru ēd nevis kopā ar suši gabaliņu, bet gan starp tiem. Kā norādīts vietnē "Sushifaq", "gari" attīra garšu paleti, ja viens pēc otra tiek notiesāti dažādu suši veidu gabaliņi. Tāpat sakapātas ingvera šķēlītes var pievienot arī vokpannā gatavotām nūdelēm, iemaisīt salātu mērcēs vai arī pievienot gaļas marinādēm.

