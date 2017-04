Lai gan plašā kulinārijas pasaule ar terminu "žuljēns" saprot dārzeņu griešanas tehniku, kad burkāni un citi gardumi sagriezti stiebriņos, mūsu platuma grādos žuljēns zināms kā karsts priekšēdiens. Pat ja nosaukums liekas svešs, žuljēna gatavošana it nemaz nav sarežģīta. Galvenais – ņemt vērā dažus priekšnoteikumus, lai rezultāts izdotos izcili gards.

Pirmā lieta, kas jāatceras – nevajag baidīties no improvizācijas. Žuljēna pamatā ir iepriekš sacepti dārzeņi, gaļa vai sēnes, kas apvienotas ar saldā krējuma mērci. Līdz ar to maltītes pamatam vari izvēlēties to, kas atrodams ledusskapī. Gards žuljēns sanāks gan no apceptiem sīpoliem un vistas gaļas, gan sēnītēm un jūras veltēm, piemēram, garnelēm vai laša gabaliņiem. Svarīgākais – visu iepriekš apbrūnināt uz pannas. Šeit gan jāatceras, ja izmanto vārītās garneles, tās pietiks vien nedaudz apsildīt, tāpēc pannā tās pievieno pašās beigās. Bet gaļas gabaliņus sagriez sīkākās strēmelēs, lai būtu vieglāk ēst.

Viena no svarīgākajām sastāvdaļām žuljēnā, ir siltā krējuma mērce. Kad sastāvdaļas pannā apceptas, tās pārlej ar krējumu. Virtuves forumos un daudzajās receptēs kā likums uzsvērts tas, ka krējumu papildina ar sāli, pipariem un citām garšvielām, kas nu kuram tīk. "Tasty" iesaka pamēģināt nelielu šķipsnu sarīvēta muskatrieksta – tas piešķirs saldajam krējumam patīkamu aromātu un atšķirīgu garšas niansi.

Lai krējuma mērce labāk saturētu visu kopā un būtu sātīgāka, pusi no saldā krējuma var aizvietot ar skābo krējumu. Tāpat tajā var iemaisīt nedaudz sarīvētā siera. Jāatceras, ka žuljēnu gatavo īpaši barojošu, jo tas ir priekšēdiens, ko pasniedz pirms pamatēdiena. Šī iemesla dēļ žuljēna trauciņi parasti ir tik nelieli, jo ēdājam jāpietaupa vietu pārējiem ēdieniem. Tomēr, ja paredzēts gatavot žuljēnu kā pamatēdienu, mēs iesakām to gatavot vienā lielā traukā, gluži kā sacepumu.

Interesantākai ēšanai, žuljēnu var pasniegt kārtainās mīklas ligzdiņā. Krāsnī atliks vien izcept saldētās kārtainās mīklas plāksnes, lai tās pamatīgi paceltos. Tad ar nazi izgriež vidiņus un tajos sapilda žuljēnu. Ja izvēlies žuljēnu pasniegt šādi, izvēlies rauga kārtaino mīklu, kas pacelsies vairāk, nekā bezrauga.

Beidzamais solis – siera virskārta. Tā kā žuljēna neatņemama sastāvdaļa ir izkusuša siera virskārta, izvēlies sieru, kas ļoti labi kūst. Tam noderēs gan Krievijas, gan Čederas sieri. Sieru sarīvētu uzkaisi trauciņiem un liec tos krāsnī, lai siers izkustu. Pietiks, ja trauciņus cepsi 10 minūtes 180°C, tikai, lai siers izkustu, jo pārējās sastāvdaļas jau būs gatavas.

Kāda ir Tava iecienītākā recepte? Pastāsti to citiem, sūti recepti ar foto uz receptes@delfi.lv. Interesantākās idejas publicēsim Tasty.lv recepšu katalogā. Ik mēnesi izvēlēsimies vienu, interesantāko recepti, kuras autoru gaida vērtīga balva no Tasty.lv!