Septiņas krievu virtuves zupas, kas jānogaršo kaut reizi mūžā

Krievu virtuve jau izsenis ir slavena ar savām zupām, kuras ir iecienītas visā pasaulē un, protams, arī Latvijā. Nav nekāds noslēpums, ka latviešu virtuvē ļoti svarīgu vietu ieņem no tuvākām un tālākām kaimiņu zemēm aizgūti ēdieni, tomēr vismīļākās zupas ar bērnības garšu laikam ir tās, kuru izcelsme meklējama tieši Krievijas virtuvē.

Borščs

Tikpat sens kā strīds par to, kas bija pirmais, – vista vai ola, ir arī strīds par boršča dzimteni. Krievu carienes Katrīnas II iecienītā zupa nu jau daudzus gadsimtus ir viena no iecienītākajām zupām daudzās valstīs. Arī ukraiņi ne par mata tiesu negrib atkāpties no boršča izgudrotāju autortiesībām un daudzu ēdināšanas iestāžu piedāvājumā var atrast arī ukraiņu boršču.

Foto: Shutterstock

Mūsdienu interpretācijas par krievu tradicionālā boršča tēmu ir daudz un dažādas: aukstās zupas, biešu zupas, veģetārais borščs, gaļas borščs, borščs ar sēnēm u.t.t. Lai arī cik variantos mēs nesastaptos ar šo zupu, tomēr jāatzīst, ka īsta krievu boršča pamatsastāvdaļas tomēr ir trīs: bietes, kāposti un burkāni.

Arī mēs nesen rakstījām par to, kā izvārīt izcilu boršču. Varbūt šodien vakariņās vari pagatavot Maskavas boršču, boršču Kubaņas kazaku gaumē vai ukraiņu boršču ar gaļu.