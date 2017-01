Viens no virtuvē visbiežāk izmantotajiem dārzeņiem, bez kura pilnīga nebūtu neviena mērce, zupa vai sautējums, ir sīpols. Tas maltītei piešķir īpašu garšu, izceļ parējās sastāvdaļas un nereti noder arī marinādēm, lai pastiprinātu gaļas garšu. Liekas, ka par sīpoliem jau var zināt visu – atliek vien to sagriezt un "piešaut" klāt pannā esošajām pārējām sastāvdaļām. Taču tā vis nav – šo to ar sīpolu var paveikt, par ko "Tasty" apliecinājis ar vairākiem padomiem. Lūk, svarīgākais, kas var noderēt!