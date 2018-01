Soli pa solim: kā mājās pagatavot sulīgus un tiešām gardus kupātus

Ne viens vien atceras, ka padomju laikos debešķīgi gardus kupātus varēja nobaudīt leģendārajā Skrīveru kafejnīcā "Klidziņa" pie Daugavpils šosejas, kur tos pasniedza elegantā vienkāršībā – ar vārītiem rīsiem, marinētu sīpolu šķēlītēm un tomātu mērci. Tie, kam palaimējies nobaudīt šo episko garšu salikumu, kupātus, visticamāk, ir iemīlējuši uz mūžu un izmēģinājuši visus veikalos nopērkamos veidos, meklējot "to" – īsto garšu.

Ja tā arī nav izdevies starp dažādu ražotāju piedāvātajām desiņām atrast tādas, kas apmierinātu visas tavu garšas kārpiņu prasības, tad ir laiks iemēģināt roku kupātu gatavošanā mājas apstākļos! Pārbaudītu kupātu gatavošanas recepti iesaka un ar noderīgiem padomiem dalās mūsu lasītāja Aļona Tomiļina.

Kā sagatavot gaļas masu kupātiem

Lai mājās pagatavotu kupātu masu, būs nepieciešamas šādas sastāvdaļas:

3 kg cūkgaļas (vislabāk izmantot gaļu, kas pirkta kādā pašmāju zemnieku saimniecībā vai tirgū – pie uzticama pārdevēja);

3 saujas smalki sagriezta pīrādziņu speķa vai cauraudzīša;

3 saujas ķimeņu;

1 sauja nomizotu, smalki sarīvētu vai caur ķiploku spiedi izspiestu ķiploku;

malti melnie pipari pēc garšas;

3 ĒK etiķa;

100 ml ledaini auksta ūdens.

Visas sastāvdaļas liek bļodā, pievieno ledaino ūdeni un mīca, līdz masa ir viendabīga. Ļauj masai aptuveni 1 h ievilkties.

Viss par kupātu pildīšanu

Kamēr gaļa ievelkas, izņem no iepakojuma cūku zarnas sālījumā, pārlej ar aukstu ūdeni un mērcē 1 h, lai zarnas nebūtu pārlieku sāļas.

Tiem, kas domā, ka cūku zarnas var nopirkt vien tirgū vai pasūtot kādā zemnieku saimniecībā, Aļona Tomiļina skaido, ka tā nebūt nav – viņai izdevies ražotāja "Biovela" fasēto zarnu iepakojumu (10 m) iegādāties piemājas lielveikalā.

Kad zarnas izmērcētas, ūdeni nolej un var ķerties pie kupātu formēšanas. Visērtāk šim nolūkam, protams, ir izmantot gaļas maļamo mašīnu, kam pievieno speciālu metāla uzgali, uz kura uzver zarnas, galu aizsienot vai uzmetot mezglu.

Tad atliek vien pildījumu likt gaļas mašīnā un sākt malšanu, ik pa sprīdim savirpinot piepildīto desiņu ap savu asi, lai veidotu iežmaugu, aiz kura pildīt nākamo desiņu, šādi turpinot, līdz kupāti sarindojušies garā virtenē un atliek vien zarnai aizsiet otru galu.

Ja tev ir gaļas mašīna, bet nav desu gatavošanai paredzētā uzgaļa, to var vai nu pasūtīt interneta lieltirgotavā "Aliexpress" vai itin vienkārši var pagatavot no plastmasas limonādes pudeles ar pagarinātu kakliņu. Kā to paveikt uzzināsi, noskatoties šo video.

Un, pat ja tev nav gaļas mašīnas, tas nebūt nenozīmē, ka doma par kupātu gatavošanu ir jāatmet. Prakstiskie latvieši ir atraduši risinājumu arī šai problēmai: izrādās, ka desu pildīšanai itin lieti noderot degvielas uzpildes stacijās nopērkamie trekteri, kas paredzēti ērtākai degvielas iepildīšanai bākā. Šī "uzparikte" vien jāatbrīvo no filtra, to izgriežot, un tad uz trektera kakliņa uzvelk zarnu, kam aizsien galu, un caur trektera platāko galu, izmantojot roku veiklību, zarnā sastūķē pildījumu. Protams, šādi darbs neritēs tik raiti, kā ar gaļas maļamo mašīnu, bet tomēr kupātu gatavošanas misija būs paveicama.

Kā rīkoties, lai kupāti cepšanas laikā nepārsprāgtu

Ir dažādi ieteikumi, kā novērst kupātu apvalciņa pārsprāgšanu – nelāgu likstu, kas nereti šīs desiņas piemeklē cepšanās laikā.

Visbiežāk ieteiktais variants ir tāds, ka kupāti pirms cepšanas esot jāsabaksta ar adatu vai dakšiņu, tomēr daudzi norāda, ka ne vienmēr šis triks attaisno uz sevi liktās cerības.

Izrādās, ka daudz labāks, kā tradicionālais desiņu sadurstīšanas variants, "strādā" metode, kad kupāti, pirms likšanas uz pannas, tiek aplieti ar verdošu ūdeni vai pāris minūtes apvārīti un tad cepti – vai nu uz pannas vai cepeškrāsnī, sarindoti uz restītēm vai cepampapīra.

Apceptus kupātus var likt katliņā, pievienot apceptus burkānus, sīpolus, tomātu pastu, lauru lapu, nedaudz buljona vai pannas atvārījumu un visu pasautēt pāris minūtes, iegūstot arī gardu mērcīti kupātu pasniegšanai.

Lai labi garšo!