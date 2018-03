Soli pa solim: kā pagatavot hačapuri jeb siera pīrāgus ar bagātīgu pildījumu

Jolanta Roze Tasty.lv redaktore

Hačapuri ir viens no populārākajiem un iecienītākajiem gruzīnu nacionālās virtuves ēdieniem. Šie savdabīgie, gardie un sātīgie siera pīrāgi Gruzijā lielākoties tiek baudīti starp maltītēm. Katrā Gruzijas reģionā ir sava hačapuri recepte. Vienā vietā hačapuri gatavo no rauga mīklas, citā – no kārtainās mīklas, arī sieru izvēle dažādos novados ir atšķirīga. Tikpat dažāds var būt hačapuri izskats. Tas var būt apaļš, pusmēness formas, vai kā adžāru hačapuri – baltmaizes laiviņa, kuras kraukšķīgās maliņas tā vien prasās tikt nolauztas un iemērktas sulīgā olas, staipīga siera un kausēta sviesta pildījumā, lai sniegtu ēdājam nepārspējamu garšu baudījumu.