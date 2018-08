Soli pa solim: kā pareizi izvēlēties, vārīt un ēst vēžus

Kaut labākais laiks vēžu ķeršanai ir jūlija sākums un vidus, kad vēži nomainījuši čaulu un jūtas izsalkuši, tomēr tikpat labi vēžot iespējams arī augusta beigās un septembra vidū, kad naktis paliek vēsākas un vēži sāk gatavoties vairošanās periodam. Tādēļ iesakām jau šajās brīvdienās doties pie dabas krūts, lai iemēģinātu roku vēžošanā un veiksmes gadījumā varētu mieloties ar vienu no izsmalcinātākajām pašmāju virtuves delikatesēm – katlā virs ugunskura vārītiem vēžiem.

Tā kā vēži nav ikdienas ēdiens un ne kurš katrs zina, ko ar tiem iesākt, iedvesmojoties no "Edimdoma", skaidrosim, kas jāņem vērā, vēžus izvēloties un gatavojot, lai nebūtu jāviļas cerētajā garšu baudījumā.

Kā pareizi izvēlēties vēžus

Foto: Shutterstock

Ja spīļaiņi ķerti kādā ūdenstilpnē pašu spēkiem, tad, protams, var atmest šaubas par to svaigumu un droši ķerties pie gatavošanas, tomēr arī te ir savi smalkumi. Pieredzējuši vēžotāji atklāj, ka upē ķerti vēži garšos labāk nekā no dīķa vai ezera izvilinātie, jo upes vēžiem būs mazāk jūtama dūņu piegarša.

Ko iesākt, ja gribas nobaudīt šo delikatesi, bet vēžošana nav tava stiprā puse. Tad atliek vien doties uz tirgu vai kādu no lielajiem veikaliem pēc kārotā loma. Kā saprast, vai vēži ir pirmā svaiguma? Pirmkārt, tiem jāatrodas ar ūdeni piepildītā rezervuārā. Pielūko, lai ūdens nav duļķains – tā ir skaidra zīme, ka ūdens rezervuārā sen nav bijis mainīts un vēži var būt cietuši no skābekļa trūkuma. Pavēro spīļaiņus darbībā – tiem ir jābūt aktīviem un kustīgiem. Ja vēži izskatās slābani un pusdzīvi, tad labāk atturies no šāda pirkuma. Vēža svaiguma rādītājs ir arī aste, tai ir jābūt nospriegotai un ieliektai uz iekšpusi – jo izteiktāks astes izliekums, jo vēzis svaigāks un līdz ar to arī garšīgāks.

Ieteicamā ūdens temperatūra uzglabāšanas rezervuārā ir +10 °С, un šis fakts ir viegli pārbaudāms, jo lielais vairums veikalu akvāriju ir aprīkoti ar termometriem.

Tā kā lielākā daļa gardās gaļas slēpjas vēža astē, tad labāk izvēlēties pēc iespējas lielākus eksemplārus, lai pēcāk atmaksātos lobīšanā ieliktās pūles.