Termiskais šoks – bieži pieļauta kļūda, kādēļ gaļa pēc cepšanas zaudē sulīgumu

Teju visiem ir zināms, ka gaļas gabalu pirms cepšanas ar asu nazi jāsagriež šķēlēs pret šķiedru un tad, lai noslēgtu šķiedras un sulas saglabātos iekšpusē, šķēles pāris minūtes jāapcep no katras puses, lieki negrozot un nebakstot, lai gabaliņi iemantotu zeltainu garoziņu un nezaudētu sulīgumu. Ja tiktāl viss ir burvīgi, tad gatavošanas beigu posmā daudzi nezināšanas pēc pieļauj muļķīgu kļūdu, kā rezultātā gaļas šķēles kļūst sausas un sīkstas.

Kāda ir šī kļūda un kā to novērst, portālam "Aif" atklāj kulinārās akadēmijas "Goodman" vadītājs, šefpavārs Jurijs Kudrjavcevs: "Ja, uzliekot skaisti apceptu gaļas gabalu uz šķīvja, redzi, ka pēc brīža no tā iztek sārta sula, tā tam nevajadzētu notikt. Kad, piemēram, liellopa steiks vai bez panējuma cepta cūkas karbonādes šķēle uz pannas strauji apcepta no abām pusēm (vai visām pusēm, ja patrāpījies gaļas gabals, kura šķiedras stiepjas dažādos virzienos), to ieskauj kārdinoša garoziņa, kura noslēdz iekšpusē uzkarsēto gaļas sulu. Ja šajā brīdī šķēles temperatūra strauji kritīsies, tad gaļa tiks pakļauta termiskajam šokam, kura rezultātā mutuļojošā sula pārraus apvalku un iztecēs no gaļas gabala."

Šefpavārs skaidro, ka ir ļoti svarīgi pēc apcepšanas nepakļaut gaļu straujai temperatūras maiņai, kas rodas, šķēles uzreiz no karstās pannas pārliekot uz aukstas cepamās plāts vai restēm, kā arī nogatavinot iepriekš neuzkarsētā cepeškrāsnī.

Arī pēc tam, kad gaļa sasniegusi nepieciešamo gatavības pakāpi, svarīgi to "nešokēt" ar strauju temperatūras maiņu, bet likt uz iepriekš sasildīta šķīvja, gluži kā tas tiek darīts restorānos.

Ja vēlies uzzināt citus knifus, kas jāņem vērā, gatavojot cūkgaļas steiku, izlasi šo rakstu, bet restorāna cienīga liellopa steika noslēpumus atklājām šajā padomrakstā.

Lai labi garšo!