Trīs vienkārši veidi, kā skaisti noformēt salātus svētku galdam

Jau pēc pāris dienām būs klāt vasaras gaidītākie svētki – vasaras saulgrieži. Un, kas gan tie par svētkiem, ja galdā, līdzās grilētai gaļai, plātsmaizei un pīrāgiem, netiek celti arī kādi salāti? Turklāt tiem jābūt ne vien garšīgiem, bet vēlams – arī neparasti noformētiem, lai viesiem bez vārdiem būtu skaidrs, ka saimniece ir apveltīta gan ar kulināro talantu, gan īpašu izdomu.

Ir vairāki veidi, kā salātus var glīti izdekorēt, nepieliekot īpašas pūles. Ceriņu ziedi, kas veidoti no cieti vārītu olu baltumiem, izskatās ļoti efektīgi, turklāt šis salātu dekorēšanas veids ir arī gana vienkāršs. Tev cieti jānovāra olas, jānoloba tās un olu baltumi jāatdala no dzeltenumiem. Tad olu baltumus sarīvē uz rupjās sakņu rīves, daļu no tiem liec citā trauciņā, pārlej ar 1–2 ēdamkarotēm biešu sulas vai biešu marinādes un samaisi, līdz olu baltumi iekrāsojušies maigi rozā krāsā. Tad uz sālātiem, kuru virskārta pārkaisīta ar rīveta siera un rīvētu olu dzeltenumu maisījumu, veido improvizētus ceriņu ziedus, kā lapas izmantojot pētersīļu vai seleriju zariņus.

Šādi vari dekorēt, piemēram, Valmieras salātus (recepte – te), klasiskos burkānu–siera salātus (recepte – te), garšīgos vistas–ananasu salātus (recepte–te), kā arī jebkurus citus salātus, kuros iederēsies siers un olas.

Foto: Shutterstock

Ķiploku grauzdiņu salātu (receptes – te un te), krabju salātu ( recepte – te) vai vistas girosa salātu (recepti atradīsi te) virskārtu vari devīgi pārkaisīt ar konservētas kukurūzas graudiņiem. Ja pasniegsi salātus garenas formas traukā, tad, papildinot dekoru ar zaļajiem lociņiem (skat. attēlu), iegūsi kukurūzas vālīti, kas izskatīsies gana neparasti.

Šeit atradīsi interesanti noformēta svētku salātu kārtojuma recepti ar šampinjoniem un dažādiem dārzeņiem, kas būs lieliska tradicionālā rasola alternatīva.

Foto: Shutterstock

Vienkāršs veids, kā skaisti izdekorēt tradicionālo siļķi "kažokā" (recepte–te), rasolu (recepšu izlase –te) un pupiņu salātus (recepšu izlase – te), ir – tos vienmērīgi pārkaisīt ar granātābolu sēkliņām. Tās skaisti mirdzēs, gluži kā rubīni, un piešķirs salātiem arī patīkamu kraukšķīgumu un jaunas garšas nianses.

Lai labi garšo!

