Bez ūdens diena nav iedomājama – tas nepieciešams ne vien, lai veldzētu slāpes, bet arī pavisam vienkārši – izdzīvotu. Ja arī viena no tavām Jaunā gada apņemšanām ir dzert vairāk ūdeni, tad idejas, kā to uzfrišināt, lieti noderēs. Ūdens papildināšana ar dažādiem augļiem un garšvielām ir arī tīri praktiska, jo, padarot to garšīgāku, vieglāk būs izdzert uztura speciālistu noteikto dienas normu.