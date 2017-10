Uztura speciāliste iesaka: Top 5 veselīgākie saldumi mazo Helovīna svinētāju cienastam

Visu svēto dienas priekšvakars jeb Helovīns ir vieni no Latvijā pretrunīgāk vērtētajiem svētkiem, taču neatkarīgi no skeptiķu kritikas, veikalu tīkla "Elvi" pārdošanas dati liecina – šie svētki mūsu valstī tiek svinēti diezgan plaši, svētku svinībām visbiežāk izvēloties tieši saldumus. Vairāk Helovīnu atzīmē bērni un jaunieši, kas speciāli šim vakaram gādā maskas un apciemo radus vai kaimiņus, pretī cerot saņemt kādu kārumu. Lai maskās tērptajiem ciemiņiem sarūpētu ne tikai saldu, bet arī iespējami veselīgāku pateicību par apciemojumu, uztura speciāliste un pavāre Jevgēnija Jansone izveidojuši veselīgāko saldumu Top 5 Helovīna svinētājiem.

Ja vēlies izjokot mazos Helovīna svinētājus, vari, sekojot kāda atjautīga "Twitter" lietotāja padomam, kausētā šokolādē izmērcēt Briseles kāpostu bumbiņas un, kad šokolāde sastingusi, viltīgi smaidot, pasniegt tās kā cienastu. Ja tomēr šis joks tev šķiet pārāk negants, labāk jau laikus sagatavo bērniem draudzīgus un veselīgus našķus, ko iesaka pašmāju uztura speciāliste.

5. vieta – putotās konfektes jeb maršmelovi

Foto: Shutterstock

Lai arī pēc savas konsistences maršmelovi atgādina zefīrus, tomēr to sastāvs atšķiras no kvalitatīvu zefīru sastāva, tāpēc šiem saldumiem veselīgāko našķu topā tomēr jāierāda atsevišķa vieta. Maršmelovu pamatsastāvdaļas ir cukurs, želatīns un ūdens. Protams, tas ir tipisks cukurots našķis, tomēr, ja ražotāji šīs putotās konfektes papildina ar augļu biezeņiem, olas baltumu vai citām veselīgām piedevām, kas ne vien piešķir saldumiem jaunas garšas nianses, bet arī nedaudz paaugstina to uzturvērtību, maršmalovi ir veselīgāki par lielu daļu citu saldumu. Savas putotās struktūras dēļ šīs konfektes ir apjomīgas, un bērni saldumu daudzumu bieži vērtē tieši pēc ārējā izskata, tāpēc paciņa ar dažiem maršmaloviem bērniem noteikti radīs lielāku prieku, nekā tāds pats skaits maza izmēra karameļu.

