Uztura speciālistes padomi, kā izvēlēties veselīgu saldējumu, un divas elementāras receptes

Jo termometra stabiņš kāpj augstāk, jo lielāka arī vēlme pēc saldējuma. Cik daudz saldējuma dienā vajadzētu apēst, kā neapjukt lielajā saldējumu izvēlē, un kā to pagatavot mājas apstākļos, stāsta "Rimi Bērniem" uztura speciāliste Olga Ļubina, bet divas vienkāršas saldējuma receptes piedāvā garšas eksperts Normunds Baranovskis.

Saldējums visā pasaulē pazīstams jau vairākus gadsimtus. Zināms, ka ēdienus, kas atgādina saldējumu, no ledus un apelsīniem, laima sulas vai pat dzīvnieku taukiem ir gatavojušas dažādas tautas – gan senie ēģiptieši, gan romieši, gan ziemeļu iedzīvotāji. Šodien saldējums sastāv no vairāk kā divām sastāvdaļām, tādēļ dažkārt ir grūti izvērtēt, kādu labāk izvēlēties.

Vērtīgi pievērst uzmanību tam, kāda veida saldējums tas ir: piena, saldā krējuma, plombīra, saldētas sulas vai sorbets. Piena saldējumā tauku saturs ir aptuveni līdz 7,5%, gardajā plombīra saldējumā tauku saturs ir līdz pat 20%. Savukārt, saldētā sulā vai sorbetā tauku saturs ir minimāls. No tauku daudzuma saturā ir atkarīga saldējuma enerģētiskā vērtība, kas jāņem vērā plānojot dienā uzņemamo kaloriju daudzumu. Taču, izvēloties saldējumu, jāņem vērā arī tajā esošais cukura daudzums. Cukura koncentrācija saldējumā var svārstīties no 10g - 30g cukura 100 gramos produkta. Tātad, apēdot saldējum, var apēst arī 5 tējkarotītes cukura!

Piena saldējumam būtu jāsastāv tikai no dzīvnieku taukiem, augu tauku klātbūtne norāda uz to, ka šo produktu kvalitāte nav labākā, jo augu taukos ir paaugstināta trans-taukskābju koncentrācija, kam piemīt negatīva ietekme uz cilvēka organismu – tās paaugstina holesterīna līmeni.

Uztura speciāliste Olga Ļubina stāsta: “Mūsdienās rūpnieciski pagatavot saldējumu bez pārtikas piedevām jeb E-vielām ir praktiski neiespējami, tāpēc tās ir atrodamas saldējuma sastāvā, taču labāk priekšroku dot dabīgām piedevām, piemēram želatīnam, agaram, guāra sveķiem vai dabīgajām krāsvielām."

Papildus patīkami saldai garšai, saldējumā ir vēl daudz laba, piemēram, piena saldējumā ir tādas minerālvielas kā kalcijs, A un D vitamīni. Dienā viens saldējums nenāks par ļaunu, ja vien tas netiek ēsts katru dienu, un ja to atļauj veselības stāvoklis. Atcerieties, ka saldējums ir našķis, un našķus katru dienu nav jāēd ne pieaugušajiem, ne bērniem, tāpēc saglabājiet mērenības sajūtu arī vasaras karstākajās dienās!

Divas vienkāršas veselīga mājas saldējuma receptes

Foto: Shutterstock

Gatavojot saldējumu mājās, vērts pievērst uzmanību, cik daudz un vai vispār nepieciešams tam pievienot cukuru. Labs padoms, kā iztikt bez papildus cukura, – saldējumam pievienot dabīgās ogas un augļus, piemēram, banānus, jo tad nepieciešamais saldums nāks no tiem. Šāds saldējums ir burvīga un veselīga alternatīva veikalā pirktajam. Turklāt atšķirībā no veikalā pirktā saldējuma, to var ēst kaut vai katru dienu, piemēram, launagā, kad gribas kādu gardumu. Protams, ievērojot mērenību.

Vēl ir vērts atcerēties, ka, gatavojot saldējumu, vajadzētu izvairīties no tām sastāvdaļām, par kurām nav skaidrs, vai tās bērnam neizraisīs alerģiskas reakcijas. Piemēram, ja vecāki pamana, ka zemenes vai citas sarkanās ogas, kas parasti ir alerģiskākas, izsauc nepatīkamas reakcijas, labāk tās aizstāt ar mellenēm, jo novērots, ka šīs ogas ir mazāk alerģiskas.

Kokosa piena un mango saldējums ar šokolādes cepumiem

Pagatavošanas laiks: 65 minūtes

Rezultāts: 1 litrs saldējuma

Sastāvdaļas:

800 g saldēta mango;

400 ml kokosriekstu piena;

100 g "Rimi" braunija cepumu.

Visas sastāvdaļas sablenderē blenderī (saldētās ogas un augļi nav jāatsaldē) un masu liek saldētavā uz stundu. Pasniedz vafeļu konusiņos.

Zemeņu, banānu un biezpiena saldējums

Sastāvdaļas:

800 g saldētas zemenes ar banāniem;

400 g biezpiens.

Visas sastāvdaļas sablenderē blenderī (saldētās ogas un augļi nav jāatsaldē) un masu liek saldētavā uz stundu. Pasniedz vafeļu konusiņos.

Lai labi garšo!