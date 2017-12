Ziemassvētku un Jaunā gada sagaidīšanas svinību maltīti liela daļa sabiedrības izvēlas papildināt ar viegliem alkoholiskajiem dzērieniem – Ziemassvētku laikā pieaug dažādu vīnu un karstvīna patēriņš, bet Jaunā gada nakts nav iedomājama bez glāzes šampanieša vai dzirkstošā vīna. Lai izvēlētais dzēriens ne vien palīdzētu radīt svētku noskaņu, bet arī papildinātu galdā celto ēdienu garšas nianses, veikalu tīkls "AlkOutlet", konsultējoties ar vīnzini Jāni Kaļķi, ir apkopojis dažus padomus, kā izvēlēties piemērotāko vīnu svētku galdam.

Lai izlemtu, kādu vīnu iegādāties un kurš dzēriens vislabāk papildinās plānoto svētku maltīti, vispirms ir vērts sev godīgi atbildēt – cik plašas ir manas zināšanas par vīniem un cik daudz naudas šim pirkumam varu atvēlēt.

Ja vīna pasaule ir samērā sveša, pirms svētku maltītei piemērota vīna izvēles būtu lietderīgi saprast, kāds īsti būs ēdiens, ko celsim svētku galdā – cik sāļš, trekns, pikants, vai, tieši pretēji – maigs, tas būs, kādas garšvielas lietosim. Vīna un ēdiena saderība ir smalka un niansēta pasaule, ko var studēt gadiem ilgi, tāpēc, ja neesam eksperti vīna pasaulē (un dažās stundās par tādiem arī nekļūsim) varam sākt ar pazīstamo – mēģināt detalizētāk izprast ēdienu, kam vīnu piemeklēsim. Tā jau būs puse no darba un palīdzēs vismaz nojaust, uz kāda veida vīniem jāskatās. Savukārt veikalā droši var vai nu pētīt vīna etiķetes, kur ražotāji norādījuši, ar kādiem ēdieniem vīns būtu baudāms, vai izvēlēties kādu no produktiem, kam savas rekomendācijas devuši īsteni vīna cienītāji. Piemēram, "AlkOutlet" veikalu tīklā kvalitatīvus vīnus, ko atzinīgi novērtējis vīna eksperts Jānis Kaļķis, rotā uzlika "Teicama izvēle", to vidū noteikti var atrast labu papildinājumu dažādiem ēdieniem.

Otrs nozīmīgs faktors, kas jāņem vērā, ir dzēriena iegādei atvēlētais budžets. Ražotāji piedāvā ļoti plašu vīnu klāstu teju visās cenu grupās, un labu, baudāmu vīnu varam iegādāties ne tikai par bargu naudu, bet arī izvēloties vidēja cenu segmenta produktus. Protams, ja esam vīna lietpratēji un par šo pirkumu esam gatavi maksāt pietiekoši lielu naudas summu, svētku galdam veikalu plauktos varam izmeklēt tiešām kvalitatīvu un labu vīnu, kas papildinās mūsu maltīti, veidojot patiesu garšas baudījumu. Te gan jāatceras, ka arī dārgs vīns kopā ar neīsto ēdienu var veidot visai nebaudāmu garšas kombināciju – ja mūsu zināšanas par vīnu nav izcilas, arī, iegādājoties dārgu vīnu, varam piedzīvot vilšanos. Tāpēc ir svarīgi godīgi atrast samēru starp savām zināšanām par vīna pasauli un finansiālajām iespējām.