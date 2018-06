13 ātro vakariņu variācijas par pildītu kabaču tēmu

Kabači ir viens no visdaudzveidīgāk pielietojamiem sezonas dārzeņiem, kuru garšīga pagatavošana neprasa ne lielas pūles, ne laiku. Cepti, tvaicēti vai grilēti kabači nezaudē savu patīkami stingro un kraukšķīgo struktūru, tādēļ ir ideāli piemēroti arī pildīšanai. Maltā gaļa, siers, sēnes un dažādi graudaugi – pildījumu variācijas ir teju bezgalīgas. Tev atliek tikai ļaut vaļu fantāzijai, lai pēc neilga laika jau celtu vakariņu galdā kārdinoši smaržojošas un apetītlīgas kabaču "laiviņas" vai "gredzenus".

Pildīšanai vari izmantot ne vien kabačus, bet arī cukīni, kas būs maigāki un ne tik šķiedraini. Pirms kāda laika šajā rakstā skaidrojām, ar ko un vai atšķiras kabači no cukīni. No cukīni labāk gatavot laiviņas, bet lielāka izmēra kabači, kas jau ir teju pārauguši, būs piemērotāki griešanai ripās. Kad ripas atbrīvosi no sēklotnes, tās būs gatavas pildīšanai.

Kad kabači sapildīti, tos vari gan likt katliņā un, pārlejot ar kādu mērci (piemēram, pašgatavotu marinara mērci pēc šīs receptes) sutināt, gan likt iepriekš uzkarsētā cepeškrāsnī, īsi pirms gatavības pārberot ar devīgu siera kārtu, lai kūstošais siers padarītu šo jau tā gardo ēdienu vēl garšīgāku.

Ja tu min veselīga dzīvesveida taciņu, tad kabaču pildīšanai ierastās cūkgaļas vietā izmanto liesu malto vistas vai tītara gaļu, kam pievieno klāt labu daļu rīvētu dārzeņu (burkānus, papriku, seleriju, cukīni), kas pildījumu padarīs sulīgāku un "pufīgāku". Tad ievieto pildītos kabačus tvaicējamā katlā vai ietin folijā un liec uz grila – pēc pusstundas garšīga un veselīga maltīte būs gatava.

Šāds ēdiens ir tik pašpietiekams, ka tam nav nepieciešamas kādas īpašas piedevas. Ja nu tomēr tevi pēc garās darba dienas māc īpaši neremdināms izsalkums, tad piekod klāt kādu grauzdētas maizes šķēli, pagatavo vieglus salātiņus bez treknām mērcēm (te atrasīsi vasarīgu tomātu sālātu receptes) vai pasniedz pildītos kabačus ar ātri pagatavojamo kuskusu vai bulguru, ko atliks tikai pārliet ar ūdeni un 10 minūtes uzbriedināt.

Lai labi garšo!