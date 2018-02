15 sāļās receptes ar biezpienu latviski pamatīgai brokastu reizei

Biezpiens neapšaubāmi ir viens no latviešu iecienītākajiem piena produktiem – mums šķiet pašsaprotami, ka tas teju vienmēr atrodams ledusskapja krājumos. Īpaši skaudri atkarību no biezpiena izjūtam, dodoties kādā tālākā ceļojumā un apjaušot, ka svešzemju veikalu plauktos šāda manta nav ne ar uguni atrodama. Šķiet neiedomājami, ka daudzas tautas ir apdalītas, tā arī neiepazīstot šo unikālo produktu, no kura iespējams pagatavot tik daudz un dažādus gardus ēdienus. Un, kas gan tās par brokastīm, ja galdā netiek celta arī biezpiena cibiņa?!