17 receptes, kas pierādīs – sulīgas vistas filejas pagatavošana nav neiespējamā misija

Kaut tieši filejas ir visliesākie vistas gaļas gabaliņi, tomēr, rīkojoties nemākulīgi, maigā gaļa kļūst neglābjami stiegraina, vairāk atgādinot zābaka pazoli, nekā veselīgu ēdienu. Izmēģinot dažādus gatavošanas paņēmienus, ne viens vien ir vīlies šajā neapšaubāmi veselīgajā produktā, rezultātā bez žēlastības izslēdzot to no ēdienkartes un aizstājot ar sulīgākiem vistas gaļas gabaliem. Iesakām nemest plinti krūmos un dot filejai vēl vienu iespēju, pagatavojot to kādā no mūsu ieteiktajiem 17 veidiem.