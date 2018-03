Aknu mērces – no ragū līdz stroganovam: 7 receptes ātrām maltītēm mājas gaumē

Aknu mērce nu reiz ir viens no tiem ēdieniem, kas nākamajā dienā, kad gabaliņi piesūkušies ar krēmīgo virumu, ir vēl daudz gardāks nekā tikko gatavots. Tādēļ, rīkojoties tālredzīgi, aknu stroganova vai ragū gatavošanai labāk izvēlies lielāko pannu. Par daudz noteikti nebūs, gluži pretēji – ļoti iespējams, ģimenes locekļi cīnīsies par tiesībām no pannas ar maizes gabaliņu izslaucīt pēdējos mērces krikumus.

Šim vienklāršajam ēdienam ir arī vairākas citas priekšrocības – aknu mērce ir pagatavojama daudz ātrāk nekā mērces no gaļas gabaliņiem, turklāt arī aknu cena ir krietni vien lētāka, salīdzinot, piemēram, ar vistas fileju vai cūkas karbonādi.

Vienlīdz garda mērce sanāks gan no liellopa, gan cūkas, teļa vai vistas aknām, protams, ja vien gaļu pareizi sagatavosi cepšanai, jo tiem, kuri aknas ikdienā negatavo un šo klasisko delikatesi bauda vien retu reizi, ir lietas, ko derētu iegaumēt.

Piemēram, ja tu plāno gatavot liellopa aknas, tās pēc sagriešanas gabaliņos un aknu plēvītes noņemšanas izmērcē pienā vismaz stundu, lai atbrīvotos no aknām raksturīgā aromāta.

Kā cept aknas, lai gabaliņi nezaudētu sulīgumu

Foto: Shutterstock

Ja vēlies, lai aknas iegūtu garoziņu, kas saglabās gabaliņu sulīgumu, pirms cepšanas tās rūpīgi nosusini, izmantojot papīra dvieli un cep gabaliņus tikai iepriekš kārtīgi uzkarsētā eļļā vai sviestā. Pannā nekādā gadījumā nevajadzētu likt visas cepšanai paredzētās aknas vienlaicīgi, jo, rīkojoties šādi, eļļas temperatūra pannā strauji pazemināsies, aknas sāks sautēties savā sulā, un tu vari atvadīties no sapņa par sulīgiem aknu gabaliņiem.

Lai novērstu šādu gala iznākumu, liec aknas uzkarsētajā taukvielā pakāpeniski – pa gabaliņam, turklāt atstatus vienu no otra, lai panna nebūtu pārblīvēta. Nepārcenties un apcep aknas vien dažas minūtes no katras puses, lai tās nekļūtu cietas un gumijotas, jo rēķinies ar to, ka ātri apceptās akniņas līdz galam nogatavosies, sautējoties mērcē.

Nesāli aknas pirms cepšanas, jo pēc savas konsistences tas ir ļoti maigs produkts, tādēļ sāls pievienošana veicinās gabaliņu atsulošanos. Sāli, piparus un pārējās garšvielas pievieno aknām, kad tās jau ir izceptas.

Kā gatavot un ar kādām piedevām pasniegt aknu mērci

Foto: Shutterstock

Lai iegūtu gardu mērci, apceptās akniņas visbiežāk tiek kombinētas ar tādiem produktiem kā sīpoli, sēnes, sālīti gurķi vai skābi āboli, kas veido patīkamu garšu saskaņu. Krēmīgumu mērcei piešķir, pievienojot pannas saturam saldo vai skābo krējumu, arī pāris karotes kausētā siera nenāks par skādi. Ja vēlies mērcei piešķirt īpaši izsmalcinātu garšu, noderēs rozmarīns vai timiāns un šļuciņa sausa sarkanā vai baltā vīna, kas šo pavisam vienkārši pagatavojamu ēdienu padarīs restorāna ēdienkartes cienīgu.

Kad mērce gatava, atliks vien izvēlēties piedevas. Īstena klasika ir griķiem vai kartupeļu biezputrai pārlieta aknu mērcīte, bet dažādības labad vari to pasniegt arī ar rīsiem, kuskusu vai bulguru.

Lai labi garšo!