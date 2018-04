Cepts lasis – tik sulīgs un maigs: 20 receptes karaliskam garšu baudījumam

Kad visu ziemu uzdzīvots cepešu, kotlešu un sierā peldošu karbonāžu režīmā, tad pavasarī tā vien prasās ēdienkartē veikt pamatīgas izmaiņas, aizstājot pamatīgos gaļas gabalus ar veselīgajām un uzturvērtīgajām zivīm. Dietologi skaidor, ka attiecībā uz zivīm, salīdzinājumā ar gaļu, darbojas gluži pretēji likumi – izrādās, jo zivs treknāka, jo vairāk labuma tā sniegs organismam. Pēc šiem parametriem lasis ir zivju topa augšgalā, tādēļ šodien piedāvājam 18 receptes veselīgām un karaliski garšīgām vakariņām ar dažādos veidos ceptu lielo zivi.

Ja vēlies, lai cepts lasis izceptos nepārspējami sulīgs, aromātisks, maigs un mutē kūstošs, ņem vērā pāris vienkāršus ieteikumus.

Ja vēlies lasi pirms cepšanas iemarinēt, tad ņem vērā, ka zivi nevajadzētu noturēt marinādē pārlieku ilgi, jo tā sairdinās gaļas maigās šķiedras un lasis cepšanas laikā juks un bruks. Kolīdz laša steiks, fileja vai gabaliņi pārlieti ar marinādi un viegli apmaisīti, tie jau ir gatavi cepšanai – vari karsēt pannu un ķerties pie lietas!

Cepot zivi cepeškrāsnī, ņem vērā, ka, piemēram, 700 gramus smags lasis iepriekš uzkarsētā krāsnī būs jācep aptuveni 12-15 minūtes, skaidro portāls "Simplyrecipes", bet 1.5 kg smaga zivs – aptuveni 30-35 minūtes. Iepriekš uzkarsētā pannā laša filejas šķēles vai steikus, atkarībā no to biezuma, jācep vien pāris minūtes no katras puses.

Lai pārbaudītu cepta laša gatavību, ir divi galvenie paņēmieni – nosakot to "uz aci" vai mērot temperatūru. Vizuāli zivs gatavību var noteikt pavisam vienkārši – ceptajai zivij ar nazīti vai dakšiņu atdala nelielu gabaliņu no mīkstuma. Ja vien nav nepieciešams pusjēls lasis, gatavai zivij mīkstums būs viegli stingrs, taču sulīgs.

Pārcepts lasis vizuāli būs ļoti sauss un stingrs. Tajā iegriežot, atsevišķie filejas slānīši sabirs. Tāpēc, lai zivi nepārceptu, ik pa brīdim der to pārbaudīt ar aprakstīto atdalīšanas paņēmienu.

Te atradīsi vēl citus padomus, kā rīkoties, lai nepieļautu muļķīgas kļūdas un lasi nepārceptu.

Svarīgi atcerēties! Zivs turpina gatavoties arī minūti vai pat divas pēc noņemšanas no pannas vai izņemšanas no cepeškrāsns. Tāpēc ieteicams lasi noņemt no pannas brīdī, kad tas teju, teju būs gatavs

Iedvesmai piedāvājam 20 garšu variācijas par cepta laša tēmu no "Tasty" bagātīgajiem krājumiem.

Lai labi garšo!