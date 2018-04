Garšīgais 'duets' – makaroni un tuncis: 10 receptes vakariņām uz ātru roku

Ja pa ceļam no darba veikalā paķersi pāris bundžiņas tunča un makaronu paku, tad supergardas vakariņas varēsi "uzburt" pat mazāk nekā pusstundas laikā, beidzot pasludinot nedēļas nogali par atklātu un dodoties pelnītā atpūtā. Pārskati mūsu izvēlēto recepšu izlasi, lai noskaidrotu, kādus produktus vēl līdzās tuncim un pastai iekļaut iepirkumu sarakstā, lai ātri pagatavotu gardus salātus vai silto tunča mērci, ko pārliet makaroniem.

Kādu tunci izvēlēties dažādiem pastas ēdieniem

Tunci eļļā ieteicams izvēlēties receptēm, kur pievienotā eļļa netraucēs. Piemēram, makaronu salātiem, kuru mērce ir uz eļļas bāzes, šāda veida tuncis derēs lieliski, turklāt mērcei vari izmantot tieši eļļu no bundžiņas – ēdiens iegūs izteiktāku tunča garšu. Savukārt tunča mērcei, kurā pēcāk iemaisīt makaronus, vari izmantot gan eļļā, gan savā sulā konservētu zivi. Ja raugās no kaloriju skaita, tad konservēts tuncis savā sulā noteikti būs glaimojošāka izvēle figūrai. Pirms izmanto savā sulā konservētā tunča gabaliņus, nosmel lieko šķidrumu – to nav nepieciešams pievienot ēdienam.

Vienalga, izvēlēts būtu tuncis eļļā vai savā sulā, var nākties vilties, ja nebūs pievērsta uzmanība bundžiņā noslēptā produkta konsistencei. Pirms liec produktu grozā, noteikti izpēti tā etiķeti, jo bundžā var būt gan lielāki tunča gabaliņi, gan pavisam sīkās pārslās sasmalcināti. Pirms lem par labu kādam no variantiem, izvērtē, kas konkrētajai receptei būs piemērotāks. Piemēram, makaronu salātiem labāk derēs tuncis lielākos gabaliņos, bet siltajai tunča mērcei derēs gan gabaliņi, gan sasmalcinātais tuncis – kā nu tev labāk tīk.

Kas jāņem vērā, izvēloties un vārot makaronus

Gatavojot makaronu salātus ar tunci, ņem vērā, ka viena no visbiežāk sastopamajām kļūdām ir nepiemērotas formas makaronu izvēle. Nekādā gadījumā nevajadzētu salātiem izmantot garenos makaronus, piemēram, spageti vai "linguine" – tie nesajauksies vienmērīgi ar pārējām sastāvdaļām, turklāt to ēšana būs neparocīga, norāda "Thekitchn". Tā vietā makaronu salātiem izvēlies nelielas formas makaronus, kam ir kur "aizķerties" salātos – "fusilli", "farfalle", "penne" formas būs pateicīgākā izvēle makaronu salātiem.

Foto: Shutterstock

Ja gatavosi silto mērci, makaronu formai nav tik būtiska nozīme – galvenais ir tos nepārvārīt, it īpaši, ja pastu pēcāk iecerēts iemaisīt pannā, lai tā piesūktos ar gardo tunča mērcīti. Tādēļ šajā gadījumā makaronus iepriekš vāri minūti īsāku laiku, nekā tas norādīts uz paciņas.

Gatavojot makaronus tunča salātiem, rīkojies pretēji – ņem vērā, ka makaroni atdziestot kļūst cietāki, tāpēc, ja uz paciņas norādīts, ka makaroni jāvāra 8 minūtes, pieskaiti šim laikam vēl vienu minūti, lai tie būtu pavisam nedaudz mīkstāki atdzesējot.

Lai labi garšo!