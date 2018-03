Gavēņa receptes: 19 ātri pagatavojami pupiņu ēdieni – varen sātīgi arī bez gaļas

Nu jau tāds nieks vien atlicis līdz 1. aprīlim, kad varēsi lepni uzsist sev uz pleca, apsveicot ar veiksmīgo Lielā gavēņa noslēgumu un dzelžainā gribasspēka uzvaru pār miesas kārībām. Bet, pirms neesi pārlēcis, nesaki "hop", tādēļ šonedēļ gara mundrumam un apetītes remdēšanai piedāvājam sātīgu un daudzveidīgu pupiņu ēdienu izlasi.

Lai izmantotu pupiņas gatavošanai, iepriekš tās ir jāpārlej ar ūdeni un jānomērcē. Izlasi šo rakstu, kurā atklājām noderīgus knifus, kā izvārīt salātiem, zupai vai sautējumam paredzētās pupiņas bez ilgstošas mērcēšanas.

Lieliska kaltētu pupiņu "fiksā" alternatīva ir konservētas pupiņas, tādēļ pieredzējušas saimnieces allaž tur pa ķērienam pāris bundžiņas šī ģeniālā produkta, zinot, ka vajadzības gadījumā maltīte būs pagatavojama pārdesmit minūtēs.

Piemēram, ja vēlies baudīt ko sildošu, vienkāršam pupiņu sautējumam vai zupai nevajag daudz – pietiks ar kādu dārzeni, nedaudz šķidruma un aromātisku garšvielu. Ssātīgumam visu vari papildināt ar smalcinātiem konservētajiem tomātiem, kausētu sieru, krēmsieru, saldo vai skābo krējumu. Ja esi biezzupu fans, tad tevi noteikti iepriecinās ziņa, ka no konservētām pupiņām pavisam ātri var pagatavot arī sātīgu krēmzupu. Lai krēmzupas krāsa būtu pievilcīga, labāk izvēlies baltās pupiņas, piešķirot krēmzupai dažādas nokrāsas, piemēram, ar spinātu, kurkumas vai burkānu palīdzību.

Foto: Shutterstock

Ja pievienosi mazāk šķidruma, vari no pupiņām pagatavot sacepumu, karstumizturīgā veidnē liekot pupiņas kārtām ar makaroniem, bulguru vai kuskusu, krēmīgu bezgaļas mērci (te atradīsi daudz un dažādas mērču receptes iedvesmai) un beigās pārkaistot visu ar dāsnu siera kārtu, kas veidos kārdinošu garoziņu.

Ja pupiņu sautējuma vai sacepuma gatavošanai izmantosi rīsus (šis ir lielisks veids, kā izmantot iepriekšējā dienā vārītos rīsus, kas palikuši pāri pēc maltītes), ēdiena aizdaram iesakām izmantot kokosriekstu pienu, kas piešķirs Karību jūras reģiona virtuvei raksturīgo garšu.

Viena no lietām, kas jāatceras, gatavojot ēdienu no konservētām pupiņām, – tās iemaisi zupā vien piecas minūtes pirms gatavošanas beigām. Tā kā pupiņas jau ir vienreiz pagatavotas, lai tās neizjuktu, pietiks vien apsildīt. Cita lieta, ja gatavo ar kaltētām, izmērcētām un pilnībā nenovārītām pupiņām – tās var sautēt ilgāku laiku. Atceries, ka pupiņām piestāv ļoti izteiksmīgas garšvielas, tāpēc nevairies no asajiem Kajēnas pipariem, oregano, bazilika, laima miziņas, karija vai kādas citas garšvielas.

Arī pupiņu salāti būs laba izvēle ātrai darbdienu maltītei. Kaut visbiežāk pupiņas salātos kombinējam ar kūpināti vistu, desu vai šķiņķi, mūsu piedāvātajā recepšu izlasē atradīsi vairākas sātīgu bezgaļas pupiņu salātu receptes. Eksperimentēt kārajiem piedāvājam no pupiņām pagatavot sātīgu pastēti ziešanai uz maizes, izmantot pupiņas tortiljas pildījumam vai pagatavot "kotletītes" veģetāro burgeru pildījumam.

Labu apetīti!