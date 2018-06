Grilēti lavaša rullīši – sezonas karstākais jaunums: 14 kārdinošas receptes

Šķēlēs sagrieztus lavaša rullīšus ir ierasts pasniegt kā auksto uzkodu, taču grilēti lavaša rullīši ir ģeniāls risinājums piknikam pie dabas krūts vai vasarīgai dārza ballītei. Rullīšus vari pagatavot jau iepriekš un pildīt ar teju visu, ko sirds kāro. Pāris minūtes no katras puses uzsildīti uz grila, rullīši kļūs vēl gardāki, it īpaši, ja viena no pildījuma sastāvdaļām būs siers.