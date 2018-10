Izvāri šodien, mielojies trīs dienas: 17 sātīgu un sildošu pupiņu zupu receptes

Silta pupiņu zupa ir nudien ātri pagatavojams ēdiens, kas ir kā radīts darbdienu vakariņām, lai vismaz nākamās pāris dienas nebūtu jādomā par stāvēšanu pie katliem. Viens, divi un – gatavs! Jau pēc nepilnas pusstundas uz plīts kūpēs katls ar sātīgu virumu, ko īpaši izsalkušie var uzlabot, piekožot klāt vai nu grauzdētu maizi, vai kraukšķīgu kūpinātas gaļas šķēli. "Tasty" bagātīgajā recepšu kolekcijā savai gaumei atbilstošu zupas versiju atradīs katrs: gan veģetārieši, gan gaļēdāji, gan krēmzupu mīļotāji, sēņošanas entuziasti un asāku garšu cienītāji.

Ja laika ekonomijas nolūkos zupu gatavosi no konservētām pupiņām, "Tasty" padomu krājumā uzzināsi, kādas kļūdas nevajadzētu pieļaut, izmantojot virtuvē šo ērto produktu. Izsmeļošu informāciju meklē šeit, bet te atradīsi bagātīgu pupiņu salātu recepšu kolekciju.

Atceries, ka, izmantojot zupas gatavošanai konservētas baltās pupiņas, nolieto šķidrumu nekādā gadījumā nelej ārā. Šo šķidrumu, ko smalkā vārdā dēvē par "aquafaba", vegāniskajās receptēs izmanto kā olu baltumu aizstājēju. Ja pupiņūdeni sakuļ un pievieno pūdercukuru, no tā izdosies pagatavot lielisku bezē, ko nebūs iespējams atšķirt no olbaltuma bezē. Vairāk par to, kā gatavojams bezē no pupiņūdens, uzzināsi te, bet šajā rakstā skaidrojām, kā gatavojams šokolādes krēms uz "aquafaba" bāzes.

Lai garšīga tev šī nedēļa !