Jāņi bez šašlika – veģetāras receptes brangam svētku mielastam

Jau labu laiku ierasts, ka Jāņu mielasta pamatu pamats ir šašliks. Un speķa pīrāgi. Un Jāņu siers, kam pievienotas lauku olas, lai tas iekrāsotos skaisti dzeltens. Un plātsmaizes no olu mīklas biskvīta. Un salāti ar olu majonēzes aizdaru. Rodas jautājums – ar ko Jāņos mieloties veģetāra uztura piekritējiem? Pārcilājot "Tasty" krājumus, izvēlējāmies veģetāru ēdienu receptes brangam svētku mielastam.

Siera siešana un pīrāgu cepšana ir darbiņi, kas, gatavojoties mielastam, paveicami kā vieni no pirmajiem. Svaigpiena siers bez olām būs lieliska veģetārā alternatīva Jāņu sieram. Arī no pīrādziņiem nebūs jaatsakās – aizņemies ideju no slovākiem, kas svētkos gatavo pīrāgus ar pikantu siera un ķiploku pildījumu.

Grilēt var ne tikai gaļu – dažādās marinādēs apviļāti dārzeņi vai sēnes, folijā cepti kartupeļi, grilēts halloumi siers – variantu ir daudz. Vēl gardākam rezultātam no grila noceltos labumus pasniedz ar gardu jogurta vai krējuma mērcīti. Arī fetas vai zilā siera drumstalas lieti noderēs grilējumu papildināšanai.

Droši liec uz grila arī ananasa, melones vai arbūza šķēles – karstuma ietekmē augļos esošie cukuri karamelizēsies un augļi atklāsies jaunā gaismā.

Kad ar grilēšanas lietām tikts skaidrībā, jāsāk domāt par piedevām – salātiem, mērcēm un uzkodām. Cel galdā tādus salātus, kas izdabās katra jāņabērna gaumei – garšīgi būs kā svaigie lapu salāti, tā sātīgie jauno kartupeļu salāti ar lociņiem. Arī itāliešu iecienītie svaigie maizes salāti "panzanella" vai bulgurs ar grilētiem dārzeņiem un zaļumiem lieliski iederēsies Jāņu galdā.

Domājot par uzkodām, dažādu dārzeņu stienīšus papildini ar ķiploku grauzdiņiem un trauslām siera standziņām, kas īpaši labi garšos pie alus. Uzkodu iemērcēšanai pagatavo šķelto zirņu humusu, aromātisko tzatziki mērcīti vai veģetāro čili, kas būs īpaši ērti baudāms ar kukurūzas čipsiem.

Nevieni svētki nebūtu pilnīgi, ja maltīti nebeigtu ar ko saldu. Kārdinoša plātsmaize vai svaigā siera kūka ar avenēm īpaši uzmundrinās ēdāju garšas kārpiņas. Tāpat neaizmirsti par dažādiem augļiem, kas šobrīd ir pilnbriedā. Pilnai laimei vari jau iepriekš sakult lielu bļodu debesmannas, ko noglabāt ledusskapī, lai, gaismiņai austot, celtu galdā, pārlejot ar aukstu pienu.

Lai nākamajā rītā jāņabērni varētu atveldzēties pēc trakulīgiem dančiem ap ugunskuru, pikanta tomātu aukstā gaspačo zupa būs īsti laikā, turklāt tās gatavošana tev aizņems ne vairāk kā 10 minūtes.

Lai lustīga un garšīga līgošana!