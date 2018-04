Jogurta kūkas – tik svaigas, gaisīgas un kārdinošas! Deviņas receptes kārumniekiem

Ja siera kūkas ir tava vājība, bet, apzinoties, ka vasara nav aiz kalniem, šis kārums ir smagu sirdi svītrots no ēdienkartes, rūpējoties par slaido līniju, tad mums tev ir laba ziņa! Vieglās un gaisīgās jogurta kūkas, it īpaši, ja tām nepievienosi pārlieku daudz cukura, būs lieliskas trekno siera kūku aizvietotājas, jo saturēs krietni mazāk kaloriju, nezaudējot ne nieka no burvīgās garšu buķetes.