Ko ēdīsim novembrī? 30 latviešiem mīļas receptes katrai patriotiskā mēneša dienai

Tā kā šogad mēs dzīvojam mūsu kopīgi izsapņotās un veidotās valsts simtgades noskaņās, tad es aicinu novembri, kas zināms arī kā patriotiskām noskaņām un svinamdienām īpaši bagāts mēnesis, aizvadīt "latvietītī": izgreb savu pirmo koka karoti (obligāti ar jumi, ūsiņu, auseklīti vai kādu citu latviešu rakstu zīmi uz spala), uzadi cimdus ar Lielvārdes jostas motīvu valnītī vai "iekal" jaunmodīgo tehnoloģiju nogurdinātajā galvā vismaz 10 jaunas tautasdziesmas. Ja šīs nodarbes tev nešķiet īpaši saistošas, tad, ko saki par ideju šomēnes iekļaut ēdienkartē pēc iespējas vairāk garšīgu "pērļu" no Latvijas bagātīgā kulinārā mantojuma?

Mēs, letiņi, allaž esam bijuši tradīciju piekritēji – cik grūti vāciešiem bija mūsu senčus pievērst kristietībai, tik grūti arī mums pašiem vēl šobaltdien pieņemt pasaules vēsmas kaut vai tādā šaurā sfērā kā kulinārija: kinza, lūk, garšo pēc blaktīm, čili ir ass kā elle, ananasa gabaliņi gaļas sautējumā raisa neizpratni, bet jaunmodīgā māžošanās ar amaranta un čia sēklām vairumam no mums gluži vienkārši šķiet lieka laika tērēšana. Iespējams, tas tāpēc, ka mums pašiem ir gana bagāts kulinārais mantojums un arī par radošumu grēks būtu sūdzēties, jo kaut vai tos pašus tupeņus mākam pagatavot vismaz 444 dažādos veidos.

Novembrī vairāk pievērsties latviskām garšām iesaka arī "Tava māja" un "Tavs dārzs" redaktore Vita Daukste: "Ja decembrī man patīk dažādi eksperimenti un ļaušanās dažādu valstu virtuvēm Ziemassvētku gaidās, tad novembris ir patriotisko recepšu mēnesis, kad paralēli svētkiem arī ikdienā vislabprātāk baudu latviskus ēdienus. No pelēkajiem zirņiem līdz rupjmaizes kārtojumam. Svētkos labprāt ceļu galdā kādu aizmirstu vērtību no latviešu virtuves vai nedaudz modernizēju klasiskas vērtības. Šajā mēnesī nevar nenovērtēt arī sulīgās rudens saknes burkānus, kāļus, kāpostus, ķirbjus, kāļus un citus labumus, kas dod mums to, kas rudens pēdējā mēnesī mums visvairāk vajadzīgs."

"Delfi" sociālo tīklu profilu satura redaktorei Andra Čudare novembris solās būt īpaši garšīgs un ģimenisks mēnesis: "19. novembrī dzimusi mana māsīca, kura, nebaidīšos šī vārda, ir īstena gardēde, tādēļ viņas dzimšanas dienas svinības vienmēr ir izēšanās. Gandrīz vienmēr galdā tiek celta klasiskā siera kūka, kad radi jau sāk pukstēt, ka vajag ko jaunu, parādās nevis cita kūka, bet vēl viena! Reiz mani pārsteidza arī gandrīz trešā kūka – sulīgs kāpostu pīrāgs. Ir sapirktas arī biļetes uz teātra izrādēm un koncertiem, tāpēc pēcpusdienā būs jālūko pēc kādas līdzi paņemtas sviestmaizes, lai vēdera kurkstēšana nenomāc uz skatuves notiekošo. Un kad sagaidītas pirmās salnas, drīkst arī atvērt pirmo zupas burciņu un pagatavot līdzņemšanai uz darbu elementāru boršču!"

Savukārt es par saviem novembra Top produktiem gribu pasludināt latviešu virtuves pērles – grūbas, zeltu – reņģes un biezpienu, pēc kura skumstot katrs kārtīgs letiņš lej sidrabotas asariņas, ilgāku laiku atrodoties svešumā. No biezpiena iesaku pagatavot gardus cepumiņus garo novembra vakaru īsināšanai, no reņģēm mājās uztapināt šprotes, bet grūbas, kas daudziem joprojām maldīgi saistās tikai ar senču tradicionālo grūdeni vai skolu ēdnīcu klasiku – zilganpelēko grūbu piena zupu, nav ne par matu sliktākas kā indiešu rīsi – droši pildi tās piparos vai kāpostu tīteņos.

Kaut ir dzirdēts, ka ārzemniekiem latviešu virtuve šķiet visai pliekana un garlaicīga, lai nu šie paliek pie sava karija, tofu un austerēm. Iespējams, tieši latviskā spītība un nevēlēšanās mainīt savus uzskatus ir mūsu tautas spēka un ilgmūžības pamats. Tādēļ novembrī atgriezīsimies pie savām saknēm, zvanīsim mammām un omītēm, jautājot pēc receptēm, un piesildīsim māju ar latgaliešu guļbišņīku, kurzemnieku sklandraušu, vidzemnieku bukstiņputras un zemgaliešu virteņu smeķīgo aromātu. Protams, neaizmirstot arī par auksto gaļu, kartupeļu desām, medus kūku un speķa pīrāgiem – bez tiem šomēnes neiztikt!