Ko ēdīsim šomēnes? 31 kārdinoša recepte katrai oktobra dienai

Ja septembrī vēl mēģinājām sevi iegrožot rāmjos, cenšoties sātīgas maltītes aizstāt ar kādu augli vai vasarīgi svaigiem lapu salātiem, tad, līdz ar gaisa temperatūras pazemināšanos un arvien ātrāk satumstošajām vakara stundām, ēdienkartē noteikti ar sparu atgriezīsies dažadi komforta ēdieni, no kuriem atvadījāmies jau agrā pavasarī, naivi cerot, ka šovasar bieži būs jāgozējas peldkostīmā. Oktobris ir biezo džemperu laiks, kas nāk komplektā ar kanēlīgām ābolūkām, krēmīgām zupām, zeltainiem vistas cepešiem, aromātiskā mērcē sutinātām kotletītēm un sierā peldošiem kartupeļu sacepumiem. Tie ir vienkārši, mājīgi, miesu un dvēseli sildoši ēdieni, kas neprasa komentārus. Un oktobrim ļoti piestāv māju sajūta!

Kad dzērves rindojas kāšos, gaisā jaušama ugunskura dūmu rūgtenā smarža, pagraba apcirkņi līdz malām pilni ar kartupeļiem, ķiploki un sīpoli veikli sarindojušies glītās pīnēs, bet goda vietu virtuves stūrī ieņēmis liels, oranžs ķirbis, tas nozīmē tikai vienu – patiešām ir iestājies rudens un klāt ir oktobris. Ko šomēnes ēdīsim?

Šajā mēnesī imūnsistēma visnegribīgāk pretojas aukstajam laikam, tāpēc sildoša vistas zupiņa, speķmaizīte ar bagātīgu ķiploku aizdaru, ingvera tēja ar citronu un medu vai skābens dzērveņu morss ir tas, bez kā noteikti neiztikt. Cīņā ar rudens vīrusiem palīdzīgu roku sniegs arī cidonijas, smiltsērkšķi un dzērvenes, ko vari vēl paspēt arī ieburkot ziemas krājumiem.

"Delfi" sociālo tīklu redaktorei Andrai Čudarei oktobris atmiņā palicis ar skolas gaitām un pāris izciliem ēdnīcas gardumiem: "Dārzeņu sautējums, pufīgas rauga pankūkas un šokolādes krēms. Par vienkāršo recepti – griķi ar malto gaļu – vispār labāk nerunāsim, ēstu kaut trijos naktī! Lai cik reizes mēģināts, mājās nekad nav izdevies atkārtot to garšu, kas izdevās pavārēm skolā." Es, kā trīs meitu mamma, piekrītu Andras teiktajam, jo, sākoties jaunajam mācību gadam, arī man bieži nākas uzklausīt lūgumus pagatavot biezpiena sacepumu, gulašu vai dārzeņu sautējumu, kas garšo "kā skolā". Neatliek nekas cits kā atkal un atkal censties eksperimentālā ceļā atklāt, kas tad ir tā maģiskā sastāvdaļa, ko skolas pavārītes pievieno ēdienam, padarot tā garšu tik neatkārtojamu. Neatkarīgi no rezultāta drēgnais oktobris (it īpaši līdz brīdim, kad tiek pieslēgta apkure) ir kā radīts, lai ļautos garšīgiem eksperimentiem virtuvē, piesildot un piesmaržinot māju ar burvīgiem aromātiem. Vidusjūras gaumē cepti dārzeņi, britu iecienītais kartupeļu un maltās gaļas pīrāgs vai leišu cepelīni ar speķa mērci – ierastos produktus noteikti ir vērts pagatavot līdz šim neizmēģinātos veidos, dodoties nelielā garšu ceļojumā un ieviešot pārmaiņas oktobra tumšo vakaru rutīnā.

Arī "Tava māja" un "Tavs dārzs" redaktorei Vitai Daukstei oktobris asociējas ar pārmaiņām, kad gaisā vēl jūtamas siltas atvasaras notis un tās darba augļi tirgus placī, bet nevar nepamanīt arī jau nopietnā rudens iestāšanās pazīmes: "Šajā mēnesī ir savs šarms. Oktobrī neiztrūkstoša ir ābolu kūkas smarža manās mājās, tie noteikti ir arī visdažādākie sakņu dārzeņi, kas izpaužās pēc pilnas programmas pat neierastākajās receptēs. Piemēram, ķirbji savu labumu attaisnos ne vien ierastajā krēmzupā, bet pat maizē vai kūkā. To pašu var teikt par burkāniem, kas jau tradicionāli šajā mēnesī tiek bieži izmantoti tieši kūkas gatavošanai. No kūkām vien jau nepārtiksim, tāpēc oktobrī ierosinu vēl izmantot visu, ko vietējie sezonas labumi spēj dot. Uz nebēdu ēdam kartupeļus, kāpostus, kabačus, ķirbjus, bietes, pupas un visas pārējās dārza un meža veltes, ko var atrast tirgus plača raibajā piedāvājumā."

Nu, ko – man šķiet, oktobris solās būt tiešām garšīgs, ļoti krāsains un jauniem atklājumiem bagāts. Droši ņem papildporciju un atpūties no kaloriju skaitīšanas, jo tās ātri vien nosvils grābjot lapas, lecot pāri peļķēm, liecoties pēc sēnēm un laipojot pa Siguldas gleznainajām takām mūsu skaistajā zelta rudenī!