Zupu sezonas laikā der ne tikai gatavot jau pārbaudītas un tradicionālas receptes, bet pamēģināt arī kādu jaunu garšu. Viens no kulinārijas stūrīšiem, kuru vērts aizskart, ir Āzijas zupas, kam ir izteikti krēmīga garša, pateicoties Taizemes kulta produktam – kokosriekstu pienam. Tāpēc "Tasty" izvēlējās septiņas dažādas zupas, kurās galvenā loma ir tieši šim produktam.

Pats svarīgākais, kas būtu jāzina par kokosriekstu pienu, ir tas, ka tas pavisam noteikti nav piena produkts. Kokosriekstu pienu gatavo no kokosriekstu ūdens un sasmalcinātā mīkstuma – šo šķidrumu karsē, līdz tas kļuvis par koncentrātu, lai iegūtu pašu "pienu". Tā kā kokosriekstu piens ir augu valsts izcelsmes, tas jo īpaši noderēs tiem, kam ir alerģija pret parastajiem piena produktiem.

Kokosriekstu piens ir izteikti biezs, krēmīgs un bagātīgs garšas ziņā – lai gan tas ir saldens, to tikpat labi var izmantot kā desertos, tā pamatēdienos. Ne velti jebkurai Taizemes zupai tiek pievienots kokosriekstu piens – tas izceļ putna gaļu, jūras veltes, dārzeņus un pat asākās sastāvdaļas, piemēram, čili. Tāpat kokosriekstu piens noderēs jebkurai ķirbju vai citu dārzeņu krēmzupai, kuras recepte pieprasa saldo krējumu. Tādā veidā zupa būs mazliet vieglāka, bet garša būtiski nemainīsies.

Viena no labajām kokosriekstu piena īpašībām ir tā, ka tas nebojājas. Bundžiņa vai tetrapaka ar kokosriekstu pienu var droši stāvēt neatvērta virtuves skapītī. Ja visu negrasies izlietot uzreiz, atliks vien to ielikt ledusskapī. Kokosriekstu pienam nevajadzētu bojāties pāris nedēļas. Turklāt zupām to būs vieglāk pievienot, ja bundžiņu vai kārbiņu pirms tam pasildīsi ūdens peldē – tādā veidā kokosriekstu piens nenoslāņosies un nebūs viengabalains. Taču, ja vēlies, lai zupa būtu vēl liesāka, pievieno tikai tai to kokosriekstu piena slāni, kas atgādina ūdeni, balto un duļķaināko pataupot kūkas krēmam vai putukrējumam.

