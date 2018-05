Kusīs uz mēles! 15 variācijas par tēmu 'pildīta vistas fileja'

Ja ir viena pārbaudīta lieta, kas pabaro izsalkušos ģimenes locekļus vakariņu laikā, tad tā ir vistas fileja. Maciņam visai draudzīgais produkts ir viens no tiem, ko var pagatavot visdažādākajās variācijās, taču šoreiz apmierināsim kāri pēc kā sātīgāka. Iedvesmai izvēlējāmies 10 receptes no "Tasty" plašās pavārgrāmatas, kas iekļausies tēmā "pildīta vistas fileja".

Kāpēc tieši pildīta? Jo to ir ne tikai visai viegli pagatavot, bet arī iespējams to izdarīt daudzos veidos. Kādu pildījumu starp iegriezto vistas krūtiņu liksi, tāds būs arī gala rezultāts. Viena no populārākajām pildītas vistas versijām ir Kijevas kotletes (agrāk tam izmantoja izcirtumu ar kauliņu, bet ērtības labad var iztikt ar krūtiņu vai tīru fileju). Tās gan pagatavot ir nedaudz laikietilpīgi, jo soli pa solim tas aizņem kādu brītiņu – jānostiprina gaļa ar kociņiem, lai neizspruktu pildījums, jāapviļā, jācep. Bet rezultāts noteikti būs tā vērts. Iegriežot ar nazīti, no Kijevas kotletes izspruks kārdinošs sviesta un garšaugu pildījums.

Foto: Shutterstock

Bet vistas gaļā var sapildīt vēl daudz ko citu. Piemēram, pagatavot tās ar tomātiem, mocarellu un baziliku itāliešu virtuves noskaņās. Vai vienkārši salikt vistā kādu kūstošu sieru un spinātus vai puravus maigākai garšai. Starp citu, īsteni "nepieklājīga izvirtība", kas pacels septītajās debesīs, ir vistas filejas, kas pildītas ar garnelēm. Ja nebiedē kalorijas, var spert soli tālāk, un vistu ietīt bekonā vai pat cūkgaļā. Rezultātā iegūsi gardas ruletes, ko kāri ņukāt vien iekšā pie vakariņu galda. Ēdāji noteikti slavēs!