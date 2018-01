Latvijas zelts – šprotes: 10 receptes tradicionālā produkta jaunatklāšanai

Šprotes, glīti sarindotas bundžiņā, eļļas atspulgā spīdinot zeltainos sānus, ir īstena nacionāla delikatese, kuras slava izskanējusi tālu pāri mūsu valsts robežām. Tieši šo produktu daudzi izvēlas kā latvisku ciemakukuli, dodoties apciemot draugus ārzemēs, bet reti kurš zina, ka tieši Rīga ir vieta, kur šprotes pirmo reizi pagatavotas.

Izrādās, "šprotes" nav vis kāda konkrētas zivju sugas, kā varētu domāt, bet gan produkta nosaukums. Kaut gan pirmskara Ulmaņlaikā šprotes gatavoja tikai no brētliņām, mūsdienās ES normatīvie akti nenosaka konkrētas zivju sugas, no kurām drīkst vai nedrīkst ražot produktu "Šprotes eļļā", tādēļ, norādot sastāvdaļas marķējumā, bundžiņās var rindoties gan brētliņas, gan reņģes, skaidro Pārtikas un veterinārais dienests. Saskaņā ar standartu, šprotes ražo no svaigām, atdzesētām vai saldētām Baltijas jūras vai Ziemeļjūras brētliņām un ziemas mēnešos zvejotām Baltijas jūras reņģēm.

Pirms kāda laika Eiropas Komisija gribēja uzlikt ierobežojumus tradicionālajam šprotu ražošanas procesam, uzstājot, ka no senčiem pārmantotā kūpināšanas metode var būt kaitīga veselībai. Tomēr Zemkopības ministrijai, cieši sadarbojoties ar Latvijas zivsaimniekiem, laimīgā kārtā izdevās nosargāt šo tradicionālo tautsaimniecības nozari.

Foto: Shutterstock

Un labi, ka tā, jo šo produktu iespējams izmantot tik daudzos dažādos veidos! Protams, visi kopš bērnības atceras "ķieģelīša" šķēli ar sviestu, kas uz ātru roku papildināta ar no bundžas "izzvejotu" zeltainu šproti. Šīs maizītes, kas lieti noderēja ātrai izsalkuma remdēšanai, īpaši labi smeķēja, piekožot klāt dobē nule kā nošķītu sīpolloku. Tomēr, kā pierāda "Tasty" recepšu izlase, tas nebūt nav vienīgais šprotu izmantošanas veids, jo smeķīgās zivtiņas noderēs arī dažādu salātu, sāļo pīrāgu, pankūku pildījumā un pat gardas zupas pagatavošanai.

Lai labi garšo!