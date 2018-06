Lēti, ātri, garšīgi: 16 sātīgas zirņu zupas vienkāršām darbdienu maltītēm

Šoreiz ierosinām sākt nedēļu ar daudziem kopš bērnības tik mīļo zirņu zupu. Starp citu, to var pagatavot ne vien no šķeltajiem zirņiem, kā tas mums ierasts, bet arī no turku zirņiem un saldētiem zaļajiem zirnīšiem. Arī zupas konsistenci katrs var izvēlēties pēc sirds patikas: kādam tīkamāks ir sātīgs zirņu virums, kas ir tik biezs, ka tajā stāv karote, citam kārojas vieglu zirņu zupiņu dzidrā buljonā, vēl kādam labāk iet pie dūšas ātri pagatavojamas, krēmīgas biezzupas. Mums atradīsies receptes katrai gaumei!