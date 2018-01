Liellopa sautējums: 13 receptes un padomi sulīgiem, mutē kūstošiem gaļas gabaliņiem

Gada nogales svētkos goda vietā tika celta cūkgaļa, ko līdz apnikumam baudījām gan cepešos, gan kotletēs un karbonādēs. Ir pienācis īstais brīdis no jauna atklāt novārtā atstāto liellopa gaļu, lai izmantotu to mājīgu sautējumu gatavošanai. Prasmīgi pagatavots, tumīgs liellopa sautējums, pateicoties gaļas izsmalcinātajai garšai un patīkamajai struktūrai, ir īstena ziemas mēnešu delikatese, tādēļ šoreiz atklāsim, kas jāņem vērā, lai liellopa gaļas gabaliņi izdotos sulīgi un teju vai mutē kūstoši.

Ja gatavosi sautējumu no saldētas liellopa gaļas, tad tā iepriekš pareizi jāatkausē. Iesākumā no saldētavas izņemto gaļu liek kādā traukā un ievieto kādā no ledusskapja vidējiem nodalījumiem vismaz uz pāris stundām. Tad trauku ar gaļu izņem un ļauj gaļai pilnībā atkust istabas temperatūrā. Ir dzirdēti ieteikumi gaļas atkausēšanai izmantot mikroviļņu krāsni vai karsta ūdens peldi, bet, pielietojot šos paņēmienus, liellopa gaļa rezultātā kļūs neglābjami sīksta un bezgaršīga, skaidro portāls "Notefood".